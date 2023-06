Miércoles supremo: Vivanco dimite como vocera del máximo tribunal y Tercera Sala enfrenta jornada clave por fallo de las isapres

La sesión del lunes 5 de junio del pleno de la Corte Suprema fue una instancia compleja, y no precisamente por los puntos en tabla. De forma extraordinaria, a petición del presidente, Juan Eduardo Fuentes, los ministros comenzaron abordando un ítem poco habitual: los dichos vertidos por la ministra Ángela Vivanco en entrevista con La Tercera Domingo. Esto, porque la magistrada lanzó la interpretación que ella hace del fallo adoptado por la Tercera Sala respecto de los dineros que deben devolver las isapres, desatando con ello un verdadero terremoto comunicacional.

La situación gatilló que un grupo de supremos no escondiera su molestia y le hicieran presente a Fuentes que debía abordar junto a la jueza su futuro como vocera, dados los coletazos que trajo para el máximo tribunal su intervención y considerando que no era primera vez que notaban cierta “imprudencia” en su actuar.

Así, definieron -como sinceran altas fuentes de tribunales- que el presidente conversaría con ella a fin de que presentara su renuncia voluntaria y evitar “que saliera más dañada”. Sin embargo, según constató La Tercera, el representante del Poder Judicial terminó por solicitarle su salida como portavoz a petición del pleno, y ella transmitió que lo hará este miércoles, tras regresar de una actividad académica en Puerto Montt.

Y su dimisión coincidirá con lo que se espera sea un día clave para la Tercera Sala que integra, pues este miércoles ingresaría -como comprometieron desde el Ejecutivo- el recurso de aclaración con el que la Superintendencia de Salud pedirá a la instancia que aclare formalmente quiénes son los afiliados a los que las aseguradoras deben devolver excesos.

Ese pronunciamiento, por otra parte, es lo que motiva el retorno anticipado del ministro Sergio Muñoz, quien adelantó el término de sus vacaciones -previstas inicialmente hasta el 12 de junio- para integrar la sala y así ser parte de la respuesta que se enviará al organismo encabezado por Víctor Torres.

De hecho, en el acta de integración de la sala ya aparece Muñoz para presidir la Tercera Sala este miércoles 7 de junio.

Medida necesaria

De acuerdo con la reflexión que se hizo por parte de los ministros, la permanencia de Vivanco en la vocería era algo insostenible. Porque como explican desde la entidad, cada vez que ella saliera a emitir públicamente una postura acordada, se le llevaría al tema del fallo y a las tensiones que generaron sus dichos. Sobre todo, agregan las mismas fuentes, porque ahora un grupo de parlamentarios oficialistas evalúa acusarla constitucionalmente por supuesto “abandono de deberes”.

Juan Eduardo Fuentes, presidente de la Corte Suprema, y la ministra Ángela Vivanco. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

Según comentan personeros del Palacio de Tribunales, entre los jueces más disconformes con el rol que ha jugado Vivanco, están las ministras Ana Gloria Chevesich, Andrea Muñoz y el ministro Mauricio Silva, y así lo hicieron notar en el pleno del lunes.

Para ellos y otros jueces no fue suficiente que tanto Fuentes como Vivanco remarcaran que sus dichos habían sido a título personal, porque, por lo demás, aseguran desde la Suprema, el episodio referente al fallo no lo analizan como un hecho aislado ni como una desprolijidad puntual. Desde que la ministra asumió como vocera, explican, ha ido marcando una serie de diferencias con quienes la precedieron, tomando mayor protagonismo y abordando materias que antes no se consideraban entre quienes han obrado como portavoz del máximo tribunal.

En diciembre pasado, por ejemplo, fueron varios los que hicieron notar que incurría en “imprudencias”, como la cena que organizó en su domicilio y donde asistieron ministros, jueces y también el fiscal Carlos Palma, quien más tarde se postuló para suceder a Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público. Además, comentan en privado algunos de sus pares, en sus concurridas vocerías solía abordar temas que no siempre estaban consensuados por el pleno, por lo que aseguran que “agita las aguas” en la que los magistrados deben desenvolverse.

¿Acusación constitucional y solicitud de inhabilidad?

Si bien el futuro de Ángela Vivanco como vocera está zanjado, queda por delante la definición referente a las acciones que emprenderán parlamentarios que buscan sea sancionada por su intervención.

Entre ellos, el radical Tomás Lagomarsino aseguró que analiza la presentación de una acusación constitucional en su contra, por “notable abandono de deberes”. “El día de ayer, al conversar esta idea con varios parlamentarios, muchos de ellos plantearon su apoyo a esta iniciativa. Ya habiéndola anunciado el día de hoy, muchos más se acercaron a respaldarla”, sostuvo el parlamentario al ser consultado por La Tercera PM.

Asimismo, su par de la DC Héctor Barría explicó que como parlamentarios les “parece poco serio que alguien, en este caso, una ministra de la Corte Suprema, dé una visión particular y altere el sentido y la aplicación general del fallo de la Corte Suprema en contra de las isapres y a beneficio de la gente, de los afiliados. Además, estamos hablando de una persona que, no quiero entrar en detalles personales, su vida pública y política está en todos los medios”.

Corte Suprema, Palacio de Tribunales. Foto: Andrés Pérez

“Ella no es una persona neutral desde el punto de vista político, sus inicios políticos los tuvo en la Unión de Centro Centro, fue candidata por RN, ella tiene una carga ideológica de ver los fallos, por lo tanto, lo que hago es un llamado a la prudencia. Aquella prudencia, al estar ausente del debate, sin duda las y los parlamentarios tenemos herramientas como la acusación constitucional. En mi caso, en defensa de la gente, de los afiliados, y también velando para que los fallos se cumplan, sin duda estamos analizando con mucha seriedad una eventual acusación constitucional”, comentó.

Luis Cuello, diputado PC, por su parte, también entró al debate y aseguró que pedirían la inhabilidad de la ministra Vivanco ante el pronunciamiento que debe hacer la Tercera Sala para responder el recurso de aclaración que comprometió el gobierno.