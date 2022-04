Mineduc solicitó suspender la prueba Simce este año

Marco Antonio Ávila.

El ministro Marco Antonio Ávila aseguró que las mediciones de 2019, 2020 y 2021 no son comparables y que, además, “nos dimos cuenta una vez asumido el gobierno que no fue presupuestado en el Presupuesto 2022 la totalidad de este plan de evaluación, por lo tanto, si incluso quisiéramos hacerlo no tenemos los recursos porque no fueron provistos en el presupuesto elaborado en octubre del año pasado por el anterior gobierno”.