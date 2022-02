Ministerio del Medio Ambiente fiscaliza cumplimiento de la ley que prohíbe entregar bombillas, revolvedores, palillos y cubiertos de plástico en locales de comida

Este jueves el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, junto a la alcaldesa (s) de Providencia, Carol Vargas, fiscalizaron el cumplimiento de la Ley de plásticos de un solo uso que entró en vigencia el domingo 13 de febrero. La norma prohíbe entregar productos plásticos y envases de plumavit -entre otros- en locales de comida.

Junto a un equipo fiscalizador de la comuna, Naranjo y Vargas visitaron restaurantes del barrio Manuel Montt, constatando si se ha procedido a la eliminación de utensilios plásticos o el reemplazo por cubiertos reutilizables.

“Los establecimientos de expendio de alimentos -como restaurantes, cafeterías o fuentes de soda, entre otros- tienen prohibido entregar bombillas, revolvedores, palillos y cubiertos de plástico, como parte de la primera etapa de la ley de plásticos de un solo uso”, comentó el titular de Medio Ambiente.

Envases permitidos según la nueva ley que regula los plásticos de un solo uso

Vargas, por su parte, destacó que “en Providencia somos una comuna pionera en la prohibición de los plásticos de un solo uso, con la puesta en marcha, el 2019, de una ordenanza que sanciona su uso, y nos sentimos orgullosos de haber impulsado este cambio cultural que busca generar mayor conciencia en torno al cuidado del medioambiente”.

“Los municipios seremos los encargados de fiscalizar el cumplimiento de esta nueva ley y en Providencia seremos muy estrictos, pero para ello necesitamos el compromiso de los vecinos y, principalmente, de los locatarios”, agregó la alcaldesa subrogante.

Si bien la nueva norma comenzó a regir hace cuatro días, su implementación será gradual. Así, desde agosto de 2024 estará prohibido entregar plásticos de un solo uso para consumo dentro y fuera de los establecimientos de comida.

Ministro de Medio Ambiente, junto a la alcaldesa subrogante de Providencia y un locatario de Manuel Montt. Sosteniendo envases aptos según la ley de plásticos de un solo uso

En tanto, los supermercados -desde el 13 de febrero- deben ofrecer obligatoriamente botellas retornables y tienen el deber de recibir este tipo de botellas por parte de los clientes.

La ley contempla sanciones que varían entre una y veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM) dependiendo del tipo de infracción y del producto comercializado.

Los municipios que fiscalicen estos incumplimientos por parte de los establecimientos de comida serán beneficiados con la multa que llegará a las arcas municipales, explicó el ministro de Medio Ambiente.

¿Qué pasará con esta ley en el futuro?

El ministro Naranjo explicó que la ley considera una aplicación gradual de nuevas exigencias. Es así que en agosto de 2023 la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables se extenderá a otros comercios, como almacenes o tiendas de conveniencia, mientras que en agosto de 2024 ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable”.

Para el caso de los servicios de delivery, a partir de 2024 únicamente podrán entregar utensilios y envases de plásticos certificados, es decir, que estén elaborados a partir de recursos renovables, y que puedan ser compostados. Lo anterior también aplicará si es el mismo consumidor quien retira los alimentos del local de comida.

El jueves pasado, el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Fernández había detallado que “todas las botellas plásticas desechables de bebidas que se comercialicen en Chile tendrán que ser elaboradas con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en Chile, promoviendo el reciclaje y generando un profundo cambio en nuestro país, en la lucha para enfrentar la contaminación por plásticos”.

Por su parte, este jueves Naranjo detalló que “esta legislación permitirá reducir las más de 23 mil toneladas de plástico de un solo uso que se generan anualmente en Chile”.