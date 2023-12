Ministra Aguilera afirma que las isapres “están tratando de que el gobierno tenga más medidas hacia ellos” tras fallo de la prima GES

Este lunes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó la situación de crisis que las isapres acusan estar tras el fallo de la Corte Suprema sobre la prima GES y también sobre la aplicación de la tabla de factores y la ley corta.

Durante la jornada de ayer, la Asociación de Isapres envió un comunicado sobre el reajuste que ya aplicaron a la prima GES, señalando que será insuficiente adelantar el reajuste del Índices de Costos de Salud (ICSA), medida que presentará el gobierno para que las isapres puedan solventar sus gastos al corto plazo, y añadiendo que el efecto irrefutable de esta medida es la caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema.

“El equilibrio del sistema se ha roto”, han afirmado.

Sobre estas declaraciones, y en conversación con Tele13 Radio, Aguilera sostuvo que a su parecer las isapres “están tratando que el gobierno tenga más medidas hacia ellos, y que en el fondo, incorpore algún nivel de reajuste en esta ley que sea adecuado a las pérdidas que van a tener por la sentencia, pero eso sería incumplir el fallo de la Corte Suprema. Lo que nosotros estamos haciendo es tener una medida de mitigación”.

En esta línea, y sobre el reajuste del ICSA, sostuvo “es una medida de mitigación mientras se aprueba la ley corta, que efectivamente tiene los mecanismos adecuados para que ellos logren el equilibrio financiero, pero no en forma unilateral, sino que ellos (las isapres) tienen que tener un compromiso en relación a mejorar la eficiencia de la industria, y todos esos mecanismos están en la ley corta”.

“Nosotros la verdad es que, hemos hecho bastantes puentes en relación a esta situación, como por ejemplo el mismo hecho de presentar una ley corta”, añadió, afirmando “nosotros entendemos que es importante mantener la estabilidad del sistema y por eso hemos hecho una serie de medidas”.

“Ciertamente reconocemos que hay un problema para la industria, que es una situación que es crítica, y por eso hemos tenido todas estas medidas que son de suyo extraordinarias: por ejemplo, el plantear una ley para cumplir una sentencia no es lo más normal. Y esto se hace justamente en el sentido de tener conciencia de lo que significa el cumplimiento de todas las sentencias al mismo tiempo para una industria que estaba funcionando de una forma que llevó a la judicialización extrema en la que estábamos viviendo”, expresó.

15 Mayo 2023 Imagenes tematicas Isapres Foto: Andres Perez

Consultada sobre si le complicaba el protagonismo de algunos senadores en la discusión de esta materia, la jefa de la cartera de Salud señaló que no, porque “evidentemente que estos son proyectos de ley y que requieren el concurso del Parlamento, y hay senadores, y hay parlamentarios, y hay diputados que tienen una trayectoria en el sector salud, y obviamente van a tener una visibilidad mayor”.

“A mí no me complica nada. Lo único que me complica es que no lleguemos a acuerdos y no tengamos el proyecto que no avance la ley de reajuste, con esta indicación, o que no avance la ley corta”, sostuvo.

En cuanto a la propuesta del gobierno, sostuvo que “lo que no queremos es que nosotros con una propuesta legal, siga abierta la puerta de la judicialización. Queremos cerrar esos distintos elementos. Por eso es que planteamos que, efectivamente, por ejemplo en las indicaciones, las isapres puedan tener un ajuste especial de precio, pero ese reajuste adicional al precio base lo tienen que plantear dentro del plan de pago de la deuda con una justificación y además con medidas que mejoren la eficiencia y contención de costos”.

Sobre las fechas que enfrentan por la ley corta, Aguilera sostuvo que deben avanzar ahora en el Senado y pasar a la Cámara de Diputados, recordando que el límite “es justamente tratar de promulgarlo en abril”. En esta línea y sobre cuándo tendría que estar el acuerdo, sostuvo que para el Senado tendría que estar en estas semanas y después vendría la Cámara de Diputados

“Lo que estamos tratando de avanzar es con un protocolo y conversaciones con los distintos actores, incluso con la Cámara, para adelantar un poco esa negociación también”, añadió.