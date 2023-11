“No ha lugar”: Suprema cierra la puerta al regulador y las isapres se enfrentan a una inminente rebaja del precio GES

Las isapres tendán que empezar a aplicar pronto las rebajas del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que ordenó la Corte Suprema en el fallo que en agosto anuló el último incremento del precio GES que hicieron las aseguradoras. Así se desprende de lo que respondió la Corte Suprema este lunes a partir del recurso de aclaración que había ingresado la Superintendencia de Salud el viernes pasado.

En concreto, el regulador había consultado a la Tercera Sala del máximo tribunal si es que era posible que la Superintendencia pudiera dictar una instrucción general a las isapres para que apliquen el fallo sobre los afiliados que no judicializaron el asunto y que de todas maneras verán una baja en sus primas. En ese sentido, el regulador consultó también si es que podía dictar esas instrucciones dentro del plazo de seis meses.

Y este lunes la Suprema fue categórica: “No ha lugar”, respondió a dicha solicitud. Es más, señaló que “lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada, conforme lo dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, dando aplicación al mismo, esto es manteniendo la prima GES del trienio anterior, sin tener justificación alguna para cobrar, desde entonces, cualquier otra cifra que exceda la anteriormente referida”.

El impacto en los ingresos operacionales mensuales de la industria al aplicar dicha sentencia será una baja promedio de 12,7%, según proyectó el informe que elaboraron los expertos que fueron convocados por la Comisión de Salud del Senado, en el marco de la ley corta de isapres que ingresó el gobierno para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

Por eso la semana pasada el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió que de aplicarse el fallo GES, en tres meses ya no podrán mantener las coberturas de las personas. Esto ocurriría, según comentan fuentes de la industria, porque al registrarse esa caída de ingresos, dentro de unos pocos meses empezarían a incumplir los indicadores legales, lo que significaría, de no existir un aporte de capital de los controladores, la eventual caída de alguna isapre.

Y la baja de ingresos podrían empezar a sentirla en enero, proyecta el ejecutivo de una isapre. Lo argumenta así: ahora las aseguradoras tendrán que empezar a notificar a todos los empleadores cuáles son los precios corregidos de las primas GES de cada afiliado. A su vez, los empleadores deben incorporarlo en su planilla de remuneraciones, pero como varios de ellos ya cerraron los procesos de noviembre, tendrán que introducirlo en diciembre, que son los sueldos que generan las cotizaciones previsionales que se pagan en enero.

La semana pasada el presidente de la Asociación de Isapres explicó que “el fallo GES tiene que tener cumplimiento inmediato (...) No hay recurso posible desde el punto de vista de la industria que limite el cumplimiento de este fallo. Y el fallo GES significa una disminución de ingresos para las isapres de $60 mil millones mensuales, lo que equivale al 12% de las isapres en general, pero (para) algunas compañías es un porcentaje más alto incluso. Eso significa que, cuando las isapres están en un equilibrio precario, es decir, no hay grandes utilidades de las compañías, si les disminuyes el 10% u 11% de los ingresos, obviamente no van a poder cumplir. Un mes puede que se atrasen, a lo mejor sus indicadores todavía se logran cumplir, pero seguramente en dos o tres meses va a ocurrir que los indicadores van a estar incumplidos”.

Los parlamentarios están tramitando la ley corta de isapres, la cual busca dar viabilidad a la industria principalmente por el fallo sobre tabla de factores, pero también incorpora medidas mitigadoras para la baja de ingresos que se produce por el fallo GES. Ese proyecto de ley tardará algún tiempo en tramitarse, pues está en su primer trámite en la Comisión de Salud del Senado, sin mayores avanves. Pero la aplicación del fallo GES es inminente, pues las isapres ya jugaron sus últimas cartas en el máximo tribunal, todas sin éxito. Por eso, la decisión que tomó este lunes la Suprema no cayó nada bien en la industria. Era la última carta que tenían en juego.