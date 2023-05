Ministra de Salud responde a presidente de la Asociación de Isapres: “Abunda en los problemas que implica el fallo, pero no en plantear soluciones”

Este martes, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, acudió por primera vez a la comisión de Salud del Senado desde que el gobierno ingresó al Congreso la ley corta que busca poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y la devolución de cobros excesivos.

En su presentación, el líder del gremio planteó en su presentación para exponer la visión de las isapres que, en el caso de que se apruebe el proyecto de ley corta del gobierno tal y como fue enviado al Parlamento, “en septiembre está cerrado el sistema”.

La proyección de Simón encontró respuesta en la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en un punto de prensa junto a los senadores Juan Luis Castro (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), además del ministro Segpres Álvaro Elizalde, le retrucó al empresario que “esperaba una propuesta más concreta” en su presentación.

“La verdad es que ellos hicieron una exposición que abundan en los problemas que implica el fallo, pero no en contribuir a plantear soluciones. Yo le planteé que esperábamos una propuesta más concreta respecto de cuáles son lo que ellos piensan para hacer cumplir la sentencia y también me parece que sería adecuado que si ellos han manifestado que las cifras no son lo que ellos creen, también las plantearan de forma transparente, de cómo ellos leen la sentencia de la corte, y cómo podrían dar cumplimiento a la sentencia sin saltársela”, emplazó Aguilera.