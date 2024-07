Ministra Orellana por defensa de Macaya a su padre tras condena por abuso sexual: “Es una señal de desprotección a las víctimas”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, remarcó que las declaraciones del senador muestran "cero comprensión del problema" y acusó que "intenta enfocar esto como una situación familiar. Esto no es una situación familiar, no es un secreto de familia, esto no es la ropa sucia se lava en casa, esto es un delito penal que debe ser perseguido".