Ministra Siches afirma que gobierno no descarta tomar acciones legales contra empresario Pedro Pool

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió esta tarde al empresario osornino Pedro Pool Vargas -quien a través del programa “Los Espartanos”, transmitido en YouTube, emitió amenazas contra dos exconstituyentes- asegurando que está en evaluación la participación del gobierno en alguna acción judicial en su contra.

“Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar (...) No van a ser 3 mil (los ejecutados) como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado, ya que se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, fueron parte de los dichos de Pool Vargas, los que motivaron el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público en su contra.

En un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado aseguró que “esperamos recopilar los antecedentes y no descartamos tomar acciones frente a él”.

Previamente la ministra Siches manifestó que “nos parecen hechos gravísimos y lo hemos reiterado: como gobierno rechazamos cualquier alusión al llamado a la violencia y sobre todo contra las personas”.

Durante la jornada del martes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo también abordó la polémica con el empresario osornino.

“Evidentemente, todas estas declaraciones son condenables. Tanto de Llaitul y en este caso además, porque amenaza la integridad física y la vida de las personas, son de suma gravedad, por eso es importante que las instituciones funcionen (...) lo que corresponde es lo que está sucediendo: que la Fiscalía investigue, porque esta es una persona que es un peligro público”, consignó la vocera de gobierno respecto a la investigación que se abrió en contra del empresario por una querella interpuesta por el abogado de derechos humanos, Luis Mariano Rendón.

Respecto a si el gobierno patrocinará una acción judicial similar, Vallejo afirmó que “no hemos establecido ningún tipo de querella por el momento”.