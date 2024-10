Ministra Tohá por vigilantes armados en centros de salud: “Es algo que estamos evaluando”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las medidas que el gobierno planteará en marco de seguridad de los centros de salud, los cuales han sido afectados por distintos hechos delictuales. Respecto a la posibilidad de vigilantes armados en los recintos asistenciales la secretaria de Estado afirmó que “es algo que estamos evaluando”.

En un punto de prensa, la autoridad abordó el tema indicando que “ha ocupado varias iniciativas y esfuerzos”, además, indicó que desde el Ministerio del Interior han mantenido distintas reuniones con los funcionarios de Salud, tanto de hospitales como consultorios.

Asimismo, explicó que una de las medidas que se evaluaron en un gabinete pro seguridad fue instalar detector de metales para identificar el ingreso de armas en los recintos, idea descartada porque “son más bien un factor de conflicto y no de solución”.

En esa línea, la ministra del Interior planteó que una propuesta que están incentivando es la “posibilidad de que una vez aprobado el proyecto de infraestructura crítica, dentro de las infraestructuras que tengan protección de soldados estén equipamientos de salud que son de mayor riesgo”.

“Eso es algo a lo que como Ejecutivo insistimos, pero para eso necesitamos que este proyecto se despache, por eso está con discusión inmediata. Hace más de un mes que está con discusión inmediata y ha estado con urgencia por más de un año”, añadió.

Junto con ello, Tohá expresó que otra posibilidad es que los guardias de seguridad de los centros asistenciales, pasen a ser vigilantes. “¿Cuál es la diferencia entre los guardias y los vigilantes? Ambos son equipos privados que prestan auxilio mediante seguridad, pero los guardias no tienen armas, los vigilantes sí”, explicó.

“Los vigilantes requieren una serie de elementos, condiciones y exigencias mucho más altos que la contratación de meros guardias. Por eso no es llegar y decidirlo, es algo que estamos evaluando”, aseveró la ministra, añadiendo que “esta semana, que va a haber una nueva reunión del gabinete de pro seguridad, el día viernes si no me equivoco, uno de los temas de la tabla es precisamente analizar estas distintas alternativas”.

Además, la secretaria de Estado mencionó otras medidas que han pensado “algunas tienen que ver con las instalaciones mismas, que se les pueden poner, digamos, sistemas de protección interno, blindajes, áreas de seguridad, y los entornos, donde hay que reforzar las luminarias, las cámaras de seguridad, tener buenos sistemas para que estacionen los funcionarios que trabajan en la noche”.