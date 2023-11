Ministro Cataldo da inicio a Simce 2023: más de 500 mil estudiantes rendirán este examen y es “poco probable” que se realice 100% en Atacama

Este miércoles comienza la aplicación del Simce 2023 en los establecimientos educacionales con el fin de medir en los estudiantes los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares vigentes.

Esta jornada, la prueba será aplicada hoy miércoles y mañana jueves para los estudiantes de 4° básico, y ya la próxima semana, los alumnos de 2° medio rendirán las pruebas durante el miércoles 15 y jueves 16.

A diferencia de ocasiones anteriores, los resultados de esta evaluación serán entregados más rápido, ya que si bien suelen tardar seis meses, se recibirá una consultoría del Laboratorio de Gobierno para disminuir el tiempo de espera.

Al respecto, esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desde el Colegio Eduardo Frei Montalva en la comuna de Ñuñoa, dio inicio a este proceso, destacando que es el segundo año post pandemia en el que se aplica esta prueba, la cual es muy importante “porque nos va a entregar herramientas, insumos para tomar decisiones, sobre todo en un contexto de reactivación educativa”.

En total, detalló, serán más de 500.000 estudiantes quienes rendirán este examen en cuarto básico y segundo medio.

En esta línea, el titular de la cartera destacó que con los resultados “podemos seguir tomando decisiones, podemos seguir avanzando en la reactivación educativa, podemos tener una foto de qué es lo que está pasando con los aprendizajes de nuestros estudiantes en ámbitos tan esenciales como es el lenguaje, la comunicación, como son las matemáticas y eso es algo muy importante para lo que viene”.

Asimismo, Cataldo también sostuvo que son más de 8.000 estudiantes quienes van a rendir el Simce a través de instrumentos diferenciados para estudiantes con necesidades educativas especiales, como por ejemplo con Braille y con insumos que les permitan realizar los cálculos.

“Son cosas que hace algunos años atrás no existían. Esto va avanzando sobre todo cuando ya estamos incorporando en la aplicación de estos instrumentos la nueva normativa educacional y particularmente la Ley TEA”, añadió.

Sobre este punto, Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación, detalló que se aumentó el número de examinadores para evaluar a los estudiantes con adecuaciones especiales, ya que de 400 examinadores que se tenían antes hoy se incrementaron a 1.942 las personas que van a poder asistir bajo la modalidad de Ley TEA.

Otra de las innovaciones importantes del Simce de este año, destacó, es que ahora también se consultará sobre convivencia escolar.

Así, además de las preguntas académicas se incluye un cuestionarios de calidad y contexto en donde hay una serie de preguntas que se le hacen a los docentes, a los estudiantes y a los apoderados que permitirá configurar un indicador que va a indicar cómo está la convivencia escolar de los establecimientos educacionales.

Aplicación de Simce en Atacama

En cuanto a la aplicación del Simce en los establecimientos educacionales de la Región de Atacama, considerando que hoy los docentes cumplen 66 días en paro, lo que se traduce en que 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos se encuentran sin clases, el titular de la cartera sostuvo que la aplicación de la prueba “no se va a suspender”.

“Sin embargo, obviamente la condición particular de paralización hace poco probable de que efectivamente pueda llevarse con éxito. Sabemos que hay establecimientos educacionales -son más de 16 establecimientos educacionales- que sí van a poder hacerlo porque están activos, porque están funcionando. Obviamente donde no hay condiciones para poder aplicarla no se va a aplicar”, detalló.

Consultado sobre las repercusiones que esto pueda tener en cuanto a brecha educativa, Cataldo afirmó que existen otras herramientas como el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA), que se usa por parte de la Agencia de la Calidad también y que se ha utilizado para las tomas de decisiones en materia de reactivación.

“Obviamente para nosotros es importante el Simce porque nos da una foto, una mirada del estado del arte a nivel nacional (...) sin embargo donde tengamos que buscar otra forma de evaluar para la toma de decisiones lo vamos a hacer con los instrumentos que tenemos”, explicó.

Sobre la llegada de una comitiva de docentes de Atacama que llegaron esta jornada a la Región Metropolitana para marchar hacia La Moneda y entregar una carta al Presidente Boric y si se reunirá con ellos, Cataldo indicó que si bien no está nada confirmado, sí está en conversación.

“Se ha estado conversando y efectivamente existiría la posibilidad de contar con algún intercambio el día de hoy, eso no está a firme aún. Sin duda tal como lo dije ayer después de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el gobierno y el Ministerio de Educación siempre va a estar disponible al diálogo y a avanzar en lo que se pueda en un acuerdo con las comunidades del territorio”, expresó.