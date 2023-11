Eventual solicitud de asilo de deportistas cubanos: la cautela de La Moneda y la ofensiva de la derecha

No pasó inadvertido en las fuerzas del gobierno la decisión de ocho deportistas cubanos de quedarse en Chile y no regresar a su país de origen tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Tanto así que dos de los rostros del Partido Comunista -la colectividad más cercana a La Habana- se vieron obligados este lunes a responder preguntas al respecto en La Moneda.

La primera en dar cuenta del caso fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien manifestó “sí es una preocupación del gobierno, pero no nos corresponde pasar por encima (de la tramitación habitual), por eso cuando haya requerimiento, que aun no lo hay hay, se canaliza por el servicio de migración”.

A ella se sumó instantes después el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien agregó que “otras veces ha pasado lo mismo y los tratamientos son los correctos. Ellos luego vuelven a Cuba y al país en donde se quedaron”. El presidente comunista también puso el peso de sus argumentos en que parte del rechazo de los deportistas de volver a su país, a su juicio, se explica por las condiciones de vida a las que se tendrían que ajustar por culpa de los bloqueos económicos de Estados Unidos contra la isla, tema que fue parte de lo conversado entre los presidentes Gabriel Boric y Joe Biden.

Las posturas de Vallejo y Carmona fueron recogidas por los parlamentarios comunistas que se hicieron presentes en el Congreso durante este martes, quienes salieron al paso enfocando su discurso en que los deportistas cubanos aún no han presentado formalmente solicitudes de refugio en Chile. Esto último, sin embargo, podría ocurrir durante esta semana, ya que el abogado que tomó el caso, Mijaíl Bonito -exasesor de Migraciones en el gobierno de Sebastián Piñera- se encuentra recabando antecedentes para sustentar dicha tesis.

Así, el jefe de bancada del PC en la Cámara, Luis Cuello, se fue por la misma ruta que el presidente de su partido y afirmó que “estos deportistas han tomado una opción que tiene que ver con muchos factores, pero creo que lo importante son las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos. En cierta medida se explica en eso. Toda persona tiene derecho a pedir lo que estime pertinente, otro asunto es que esa calificación proceda o no. Yo considero que en este caso no existe ningún tipo de persecución ni mucho menos”.

La diputada Daniela Serrano añadió que “ellos no responden a una situación de fugitivos, ellos están en Chile con una Visa temporal y si se quieren quedar en nuestro país necesitan hacer todos los trámites para ajustarse a la normativa migratoria de nuestro país. Eso no corresponde a una situación de asilo político, no son prisioneros. Si ellos quieren migrar a nuestro país deben cumplir con la legislación”.

Por su parte, su par, Carolina Tello se alineó con Vallejo y apuntó a que “nuestro país siempre ha brindado refugio y protección a quienes lo demandan y necesitan. En el caso particular de deportistas cubanos es importante recordar que se encuentran actualmente en una situación migratoria regular, toda vez que sus visas tienen una duración de 90 días, pudiendo ser renovadas por otros 90 días”.

Además, complementó que “en el caso de ser solicitado el refugio -lo cual hasta ahora no ha ocurrido-, como en muchos otros casos ocurridos con personas de diversos países, dicha solicitud será cursada como corresponde conforme la institucionalidad vigente”.

Hubo otros parlamentarios de la bancada -como Lorena Pizarro- que prefirieron no ahondar en el tema hasta que el partido se pronunciara de forma oficial. Además, algunos evitaron referirse al asunto y otros estaban redactando, hasta el cierre de esta edición, su respuesta, como la parlamentaria que pertenece a la comisión de Relaciones Exteriores, Carmen Hertz.

En el resto del oficialismo el tema también fue comentado. “Las normas y reglas para solicitar asilo en Chile son muy claras y el Estado de Chile no se puede negar a cursarlas. Si califican se les debe otorgar. No obstante, me parece hipócrita que la derecha esté exigiendo asilo para estos deportistas extranjeros y al mismo tiempo esté promoviendo expulsiones masivas con su propuesta constitucional”, planteó el presidente de Comunes, Marco Velarde.

Por otro lado, el vicepresidente del PS, Leonardo Soto, afirmó, sobre un eventual asilo, que “es una tradición histórica dar asilo contra la opresión, incluso está en el himno nacional. Que hoy un conjunto de extranjeros decidan solicitar refugio, sin duda nosotros tenemos que aprobarlo”.

Gobierno: todo en Migraciones

En el gobierno el tema fue concentrado en el Ministerio del Interior. El subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quedó a cargo de las gestiones en coordinación con el Servicio de Migraciones y en contacto con la ministra Carolina Tohá, quien también estuvo al tanto de todas las conversaciones.

La respuesta desde La Moneda fue que ninguno de los siete deportistas representados por Bonito ha pedido refugio de manera formal al Estado de Chile y que actualmente hay 21 integrantes de la delegación de Cuba en el país con pasaporte oficial -los demás países cuentan con visa de turismo-, por lo que tienen una condición migratoria regular.

“De las siete integrantes de la delegación que salieron y que perdieron relación con la delegación, en cinco de ellos su pasaporte oficial caduca el 12 de noviembre; dos de ellos caducan el 11 de noviembre, pero la verdad es que perfectamente podrían pedir una renovación de su permanencia en Chile a través de una visa de turismo”, explicó el subsecretario Monsalve.

En ese sentido, la decisión de La Moneda es esperar una solicitud formal de refugio para definir una postura oficial. En el sector algunos estiman que la postura adoptada del Ejecutivo responde a ser cautos y evitar abrir un flanco en el oficialismo, sin embargo, en el Ejecutivo transmiten que no existe tal escenario al interior de sus partidos, ya que seguirían el conducto regular. Es más, en el gobierno analizan que el Presidente pueda dar alguna señal de apoyo a los deportistas en los próximos días.

“En el caso del Estado chileno la ley de refugio opera, primero, entregándole una visa temporal de ocho meses y aceptando el inicio del proceso solicitud de refugio. Por lo tanto, lo que ocurra con ellos depende de las decisiones que tomen. Hasta ahora, ellos están en condición migratoria regular en Chile”, explicó el subsecretario.

Las presiones de la derecha

En la oposición ven el caso como una oportunidad para marcar un punto político e intentar dividir al oficialismo. Esto, debido a la cercanía que tiene el PC con Cuba. Uno de los primeros en referirse al tema fue el diputado de RN Diego Schalper, quien incluso conversó por Instagram con la deportista cubana Jennifer Martínez, una de las siete representantes de la delegación de La Habana que hoy son representadas por Mijaíl Bonito-

En la derecha pretenden empujar la idea de que el gobierno acepte la eventual solicitud de refugio por parte de las deportistas. Con esto, creen, pueden abrir discrepancias en fuerzas del gobierno y, en particular, en el Partido Comunista.

De hecho, dentro de RN estaba en estudio que este martes se se solicitara una votación en la comisión de RR. EE. de la Cámara, para oficiar a alguna entidad gubernamental en favor de la eventual petición de los deportistas cubanos. Esto para ver si la iniciativa era respaldada por la diputada Carmen Hertz. Sin embargo, eso no ocurrió, ya que la sesión de dicha instancia -habitualmente entre las 15.00 y las 17.00 de cada martes- se suspendió.

Al mismo tiempo, en la Cámara también se aprobó una solicitud de parlamentarios de la UDI para que el Presidente Gabiel Boric le otorgue “asilo político a los deportistas cubanos que permanecen en Chile”, lo que fue aprobado con 61 votos.

En Demócratas, al mismo tiempo, se puso a Jorge Tarud a cargo del seguimiento del tema. Al respecto, el exdiputado planteó que “el gobierno debería ofrecerles refugio. No dejar esto en migraciones”.