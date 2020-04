Ministro de Educación afirma que regreso a clases no será un “extremo riesgo” para los estudiantes

En una sesión especial en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el ministro del ramo, Raúl Figueroa, abordó el eventual retorno a clases de los escolares, luego de que estas ese suspendieran el 16 de marzo como medida para evitar la propagación del coronavirus.

El ministro señaló que aún no hay una fecha para el retorno a las aulas y que ello dependerá de la evaluación de la autoridad sanitaria. Asimismo, señaló que, cuando los estudiantes regresen a las aulas, esto no representará un “extremo riesgo” para los estudiantes.

“El coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes. Se contagian es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales. Eso es muy importante, porque a veces me escriben papás, mamás, que sienten que volver a clases, cuando sea el momento, significa poner en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que eso no es así. Los niños no son un factor de riesgo en esta pandemia, se contagian obviamente, por eso hay que tomar medidas para que no se contagien", señaló el ministro.

“Los establecimientos deberán adecuarse a este retorno que obviamente no será simple. Todo lo que ha ocurrido este año para el sistema escolar ha sido complejo. Habrá que hacer diversos esfuerzos para incorporarse a las clases presenciales cuando esto sea posible”, añadió, y reiteró que el retorno será de forma gradual.

“El próximo año también será difícil. No hay claridad todavía cómo va a evolucionar el virus”, añadió.

Según anunció el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el 19 de octubre, el regreso a clases se postergó para mayo.

En tanto, en el balance diario de coronavirus, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que “Cada día es más evidente que el mantener a niños en sus domicilios trae efectos adversos”.

“Entendemos que puede haber padres o apoderados que tengan temor a enviar a sus hijos de vuelta a clases, y lo que tenemos que garantizar como Estado es que en realidad ese proceso se haga gradualmente y se haga en forma segura”, dijo Mañalich.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, también se refirió al retorno a clases de los estudiantes. “Es necesario volver al colegio por un tema educativo, porque la brecha es brutal, porque los papás que pueden tener Ipad, Internet, ayudarle a los niños a estudiar, etc; no es la misma situación de los papás que no tienen nada, ni siquiera espacio ni tiempo para poder explicar esas guías impresas. En ese contexto tenemos que mirar muy detalladamente cuales son las circunstancias de cada uno y por eso es tan vital que los Ministerios de Salud y Educación se sienten con los alcaldes”, dijo en el matinal de Mega.

En esa línea, expresó que “probablemente lo que nos va a pasar es que cuando vuelvan los niños presencial vamos a hacer una suerte de nivelación de lo básico y después, el otro año, si todo funciona relativamente bien, vamos a tener que nivelar mucho de lo que perdimos este año. Entonces está todo pensado así. Y como se planteaba, las salas tienen que tener menos alumnos, las condiciones muchas veces no son las mejores, tenemos 45 niños en una sala. Y probablemente para poder permitir esa mezcla de que sean menos niños con una educación, vamos a mezclar educación a distancia con presencial y vamos a hacer un formato nuevo”.