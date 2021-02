Ministro Figueroa dice que “es más o menos evidente” que hay motivaciones políticas en rechazo de algunos alcaldes al regreso a clases presenciales en marzo

El Ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que “es más o menos evidente” que hay motivaciones políticas en el rechazo manifestado por algunos alcaldes al regreso a clases presenciales en el mes que viene en los colegios del país.

“Respecto a los alcaldes, se pone en muchas noticias a quienes dicen que no, pero a veces no se ponen en las noticias a los que sí están preparándose para iniciar sus actividades de esta forma mixta a partir de marzo. Quienes han dicho públicamente que no lo van a hacer, la verdad es que van instalando una serie de argumentos que a veces son complejos. Un alcalde señaló, por ejemplo, que porque hay elecciones no se puede volver a clases. Bueno significaría, entonces, que este año como tenemos tantas elecciones, es el año que vamos a tener más elecciones en la década ¿no vamos a volver nunca a clases mientras terminan las elecciones? Son argumentos poco elaborados, diría yo”, expresó el titular del Mineduc en entrevista en Cooperativa.

Consultado si es que piensa que existen motivaciones políticas en esos jefes comunales para rechazar el regreso a las aulas, Figueroa, aseguró que “es más o menos evidente”.

“Todos en esto tenemos una responsabilidad, todos, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es difícil, es complejo, no nos ha tocado vivir otro año tan complejo en materia educacional como el que pasamos el 2020 y tenemos que empezar a superar esas dificultades y por lo tanto el llamado es a eso, a despolitizar esto y a desdramatizar el debate, a no tenerle susto a ponernos de acuerdo y asumir todos nuestra responsabilidad”, expuso.

Figueroa argumentó que “esto no hay que llevarlo a una cosa binaria, no es blanco o negro: como lo explicabámos hoy en la mañana, esta es una lógica mixta, gradual, paulatina, donde para poder cumplir con las exigencias sanitarias los establecimientos combinan lo presencial con la educación a distancia y lo más importante son los padres los que tienen que tomar la decisión”.

Sobre las declaraciones de Lucas Palacios en T13, que el titular de Economía debió aclarar, el ministro de Educación señaló que su par “se estaba refiriendo a la directiva del gremio y no a los docentes”.

“Creo que la rectificación que él ha hecho y la valorización y el reconocimiento que constantemente hemos hecho del trabajo de los docentes es lo relevante”, enfatizó Figueroa.