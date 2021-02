Ministro Palacios y negativa de profesores de volver a clases presenciales en marzo: “Llama la atención que busquen por todas las formas no trabajar”

“Estamos modificando todos los protocolos”, dijo esta mañana en T13 radio, el ministro de Economía, Lucas Palacios, pues contó que son muchos los gremios que le han pedido buscar una manera de volver a trabajar, y por eso se está buscando una manera de facilitar el retorno a las actividades.

Por eso, el titular de Economía aseguró que en el caso de los profesores -cuyo líder gremial, Carlos Díaz, manifestó esta mañana que en su gremio existe una “falta de confianza” hacia las medidas sanitarias del gobierno-, le sorprende que haya una resistencia a volver a clases presenciales.

“Todos los gremios, lo único que quieren es trabajar (...)y por eso llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar”, dijo Palacios, en alusión a la negativa que ha mostrado el gremio a retornar a las aulas mientras no se tengan las medidas sanitarias a tope.

“[Los profesores] tienen la vocación, se supone, para hacer clases a los niños y lo que estamos viendo es todo lo contrario”, agregó Palacios.

El secretario de Estado, en esta misma línea, añadió: “Llama la atención que busquen por todas las formas no trabajar. Es un caso único en el mundo y yo diría que de estudio”.

En ese sentido, defendió la idea de volver de forma presencial: “Es muy importante, no solamente para los niños por la brecha generacional que se está produciendo, sino también para sus padres que también necesitan volver a trabajar. Esto tiene un impacto muy importante en el empleo femenino”.

Sin embargo, horas después, Palacios -por medio de su cuenta de Twitter- debió salir a explicar el alcance de sus palabras, argumentando que su idea era responder a Carlos Díaz, en orden a que tenga una actitud más colaborativa en el asunto:

“Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del colegio de profesores, para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas”.

“Absolutamente inaceptables”

Al rato, vino la respuesta directa del presidente del Colegio de profesores, Carlos Díaz, a través -cómo no- del matinal de Chilevisión.

“En realidad, absolutamente inaceptables las palabras del ministro...es de una falsedad absoluta lo que ha señalado, afecta a la honra del profesorado. Es una infamia que él se refiera a esa forma a las profesoras y profesoras de Chile”.

Además, anunció que en los próximos días presentarán una carta de protesta formal en La Moneda por el asunto.

“No es posible que un ministro de Estado se refiera de esa forma, primero porque da cuenta de una situación que no es real. Es mentira. No ha sido así. Las profesoras y profesores de Chile han hecho un trabajo encomiable durante toda la pandemia”, agregó.

Además, Díaz recalcó que la organismo que preside ha tenido voluntad de diálogo, y que el pasado 15 de enero fueron a dialogar con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Le dijimos, ‘ministro, si usted continúa con la misma estrategia del 2020, va a tener el mismo fracaso de 2020′”.

“Si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no vamos a tener regreso presenciales”

Pero todo empezó temprano, cuando Carlos Díaz, esta mañana reiteró en radio ADN la postura crítica del gremio ante la idea del retorno a clases. Ante lo cual, se mostró llano al diálogo, y que este incluya, sobre todo a las comunidades educativas.

“No es un tema que uno no quiere conversar, pero digo que pongámonos de acuerdo con las comunidades educativas porque los grandes ausentes en este tema han sido las comunidades educativas, en este tema hay que hablar con los afectados (…) lo que nosotros hablamos es sobre la forma y los métodos”, dijo Díaz.

El líder gremial argumentó que de no hacerse así, la idea del gobierno tiene pocas opciones de prosperar. “Tiene que hacerse en conjunto con las familias, las familias son esenciales, si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no vamos a tener regreso presenciales”.

En ese sentido, Díaz rechazó la postura de “imposición” que pretende el gobierno. “Todos tomamos un camino y el único que tomó otro camino fue la autoridad, podemos conversar si se dan las lógicas para ello, pero no bajo la lógica de la imposición”.