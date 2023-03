Jackson descarta haber tenido “injerencia” en contratación de su cuñado en el MOP: “No me extraña que busquen enlodar la imagen personal”

“No he tenido absolutamente ninguna injerencia”. Esa fue la tajante respuesta del ministro de Desarrollo Social y ex-Segpres, Giorgio Jackson, tras conocerse la renuncia de Vicente Gutiérrez de la Dirección General de Obras Públicas.

Y es que especial revuelo causó en redes sociales el hecho de que el periodista -que se desempeñaba en la cartera de Obras Públicas desde enero- fuera hermano de la actual pareja del titular de Desarrollo Social: la escritora Camila Gutiérrez, autora de “Joven y alocada” (2013) y “Ni la música me consuela” (2022).

“No he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación de Vicente en otro ministerio para funciones en las cuales él tiene su título profesional, tiene su experiencia y que por lo tanto le corresponderá a las instituciones y a las personas que cursaron esa contratación dar mayores detalles”, explicó esta mañana el exdiputado frenteamplista tras ser consultado por la renuncia de Gutiérrez.

Los comentarios sobre la pertinencia de la contratación del periodista no dejaron indiferentes al mundo político. El excandidato presidencial de republicano José Antonio Kast señaló -a través de Twitter- que “la contratación millonaria del hermano de la pareja del ministro Giorgio Jackson en el Ministerio de Obras Públicas para trabajar en el ‘Plan Buen Vivir’, que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, es una grave infracción a la probidad que debe ser investigada”.

En todo caso, y desde la llegada de Ana Lya Uriarte a la Segpres, la coordinación general de ese plan quedó en manos de la ministra y Jackson sólo supervisa los temas de restitución de tierras e inversión.

“No me extraña y no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión o de relación para enlodar tanto la imagen personal como también un proyecto político”, acusó Jackson.

A través de redes sociales, la tarde de este jueves Vicente Gutiérrez salió al paso de las críticas y, además, reportó haber recibido amenazas luego de conocerse la noticia.

“Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales: desde que me titulé -hace 6 años- he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando curriculum y pasando entrevistas”, apunto.

El comunicador agregó que “sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”.

Junto con ello, acusó que “han creado tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana, me han deseado la muerte y hasta escrito amenazas a mi WhatsApp”.