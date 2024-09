Ministro Muñoz retoma funciones en la Corte Suprema en medio de libelo en su contra: vacaciones podían “entenderse como obstaculización”

El magistrado Sergio Muñoz retomó sus funciones en la Corte Suprema este miércoles a tan solo días de que diputados de Chile Vamos ingresaran una acusación constitucional en su contra por, entre otras cosas, presuntamente entregar información privilegiada hace dos años a su hija para que definiera su participación en un proyecto inmobiliario.

Con una escueta declaración, Muñoz explicó la interrupción de su descanso: “Está relacionado con la acusación constitucional en mi contra, por cuanto, al hecho de estar de vacaciones, me suspenden el ejercicio de las funciones y podría entenderse que hay alguna obstaculización y en realidad no es mi intención, así que he vuelto a trabajar normalmente”.

En esa línea, el juez manifestó que está realizando “sus mayores esfuerzos” para los próximos presentar la estrategia de defensa con la que se enfrentará a las acusaciones de la Cámara, en donde ya está sesionando la comisión que analizará la procedencia del libelo

Así, ante la insistencia de la prensa por los temas relacionados a los cuestionamientos en su contra, Muñoz zanjó: “No voy a responder temas relacionados con la acusación porque no me parece prudente y tampoco otras preguntas que puedan estar relacionadas con hechos o circunstancias relativas a esto. Lo último es que el día de ayer efectivamente recibí la notificación en la tarde y no he hecho ningún reparo con la notificación que me ha efectuado la Cámara de Diputados, eso es todo lo que les voy a señalar”.

Las acusaciones en contra de Muñoz

Parte de la oposición presentó esta acusación argumentando que, tal como dio a conocer La Tercera, el magistrado habría entregado información privilegiada Graciel Muñoz, su hija y jueza de Garantía. Esto, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.

Para retirar su inversión del proyecto, la hija del juez le dijo a los abogados representantes de la inmobiliaria que su padre le “recomendó que moviera esas platas del proyecto”, ya que contaba con información de un fallo que retrasaría las obras.

Además de esto, se le apunta por no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial en Italia durante la pandemia, cuando la ley chilena establece que los jueces deben residir en la jurisdicción de su tribunal.