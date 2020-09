Minsal estudia posible contaminación de laboratorios en Magallanes: Número de casos positivos se quintuplica, pero no genera mayor impacto en el hospital

Esta mañana el ministro de Salud, Enrique Paris, indicó que se encuentran estudiando la posibilidad de una contaminación en los laboratorios de Magallanes que analizan las muestras de PCR de coronavirus. Esto, luego de que en la región se registrara un alza muy grande de casos positivos de Covid sin que esto significara un alta demanda para el hospital.

“Me preocupa Magallanes. No entiendo bien lo que está pasando, si es por la apertura de la frontera o es porque hubo poco control o porque la población no entendió bien”, indicó. “Estamos revisando también el funcionamiento de los laboratorios, para ver si no hay contaminación, porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de pacientes sin un impacto tan grande en el hospital”.

Según indicó la autoridad, hay “mucho asintomático y mucho positivo con PCR muy alta”.

“Hay más de 5 veces más pacientes que en abril, cuando el hospital estuvo atochado”, sin embargo, ahora el hospital está funcionando “relativamente bien”.

Para poder ver cuál es el problema y si el laboratorio presenta contaminación, explicó el ministro, han traído 1.700 muestras a Santiago para así hacer la comparación.

Los resultados, indicó, los tendrán mañana o pasado mañana.

Actualmente la región de Magallanes cuenta con un total de 6.724 casos acumulados de Covid-19. En el reporte de ayer, registró 248 casos nuevos, superando incluso a la Región Metropolitana.