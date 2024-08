Monsalve por ultimátum a Enel: “Los países tienen que garantizarle a la sociedad que las leyes se van a aplicar”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió la mañana de este jueves al ultimátum que le entregó el gobierno a la empresa de suministro eléctrico Enel, a propósito de los prolongados cortes de energía que han sufrido miles de clientes tras el paso del sistema frontal.

“Le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel”, anunció ayer el Presidente Gabriel Boric.

Bajo ese contexto, esta mañana Monsalve, en conversación con CNN, sostuvo que la empresa “se comprometió a partir del día de hoy, en el caso de Enel, con haber bajado a 50.000 los clientes sin suministro de Enel aquí en esta región (Metropolitana). Y terminar el día de hoy, habiendo disminuido eso además en 20.000 durante el transcurso del día de hoy”.

EL subsecretario detalló que los procesos de cancelación “parten con un requerimiento”. En ese sentido, señaló que “el gobierno va a buscar si hay fundamentos para cancelar”.

“La caducidad es una herramienta que el Estado chileno tiene. No tiene por qué negarse a usarla. El Presidente ha abierto la puerta a usarla, porque los incumplimientos son graves, porque ha habido afectación grave a las personas y porque no se han cumplido ni siquiera los compromisos que estaban en el marco regulatorio”, sostuvo.

Junto con ello, agregó que la advertencia a la empresa eléctrica “no es para resolver el problema de hoy. Porque eso no resuelve el problema de hoy. No resuelve a la persona que está hace seis días sin luz. Pero los países tienen que también garantizarle a la sociedad que las leyes se van a aplicar. Y que las sanciones existen frente a faltas graves para aplicarlas también”, indicó.

“Si uno tiene la posibilidad y la facultad de cancelar una concesión, y la verdad es que nunca se cancela la concesión, entonces la empresa efectivamente siempre va a tener la libertad frente a situaciones de esta naturaleza, de a lo mejor, ahorrarse plata, pagar las multas. Y quedar en la impunidad. Y después seguir manteniendo la rentabilidad de su negocio”, sostuvo el subsecretario sobre la medida.