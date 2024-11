Manuel Monsalve reaparece públicamente tras ser denunciado: “Mi silencio obedece al respeto al debido proceso”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

El exsubsecretario del Interior evitó referirse al caso por el que es investigado. "A los hechos no me puedo referir, no porque no los quiera aludir, no porque no quiera contestar, es porque hay una investigación declarada secreta", indicó.