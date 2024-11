Frente Amplio tras suspender la militancia de diputada Riquelme por denuncia de abuso sexual: “Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo”.

Tras conocerse la denuncia por abuso sexual en contra de la diputada Marcela Riquelme (FA con militancia suspendida) a los tribunales del Frente Amplio, la colectividad señaló por medio de un comunicado que su centro en ese tipo de situaciones estará siempre “en el acompañamiento, cuidado y protección de quien denuncia”, además de reafirmar su “compromiso con el feminismo”.

La denuncia a Riquelme, parlamentaria por el distrito 15 de la región de O’higgins, fue dada a conocer por el medio regional El Tipógrafo, el que relata que la denunciante habría recibido insinuaciones sexuales por parte de la diputada a través de WhatsApp, lo que la habría llevado a realizar la denuncia al interior el partido.

La mañana de este viernes, Riquelme señaló que fue notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio de la denuncia en su contra.

En ese contexto, señaló que “ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo”

En un comunicado, el Frente Amplio explicó que sus tribunales internos habían recibido una denuncia por abuso sexual en contra de Riquelme. Ante ello, señalaron que “el Tribunal Supremo ha decretado la medida cautelar de suspensión de militancia, actuando con celeridad”.

Luego, explicaron que tomaron contacto con la denunciante para “ofrecer, a través de personas de su confianza el apoyo y acompañamiento que requiera en el difícil momento que está viviendo”.

“Frente a denuncias de violencia sexual, el centro de nuestro actuar estará siempre en el acompañamiento, cuidado y protección de quién denuncia y en velar por que las instituciones funcionen, se esclarezcan los hechos y exista justicia”, agregaron sobre el caso.

A lo que inmediatamente señalaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual. Es por ello que condenamos aquellas conductas que conculquen estos principios”.