Quién es Marcela Riquelme, la diputada frenteamplista cuya militancia fue suspendida tras denuncia de abuso sexual

El pasado 30 de octubre la diputada Marcela Riquelme fue informada de una denuncia en su contra por abuso sexual, que fue presentada ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio.

De momento, según informaron a La Tercera desde la Fiscalía de O’Higgins -región que representa la parlamentaria- no hay registros de una denuncia formal al respecto ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la colectividad resolvió suspender la militancia de la diputada como medida cautelar.

Este viernes, Riquelme emitió un breve comunicado reconociendo la denuncia en su contra y defendiendo su inocencia. “Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”, expresó.

La directiva nacional del Frente Amplio, por su parte, dijo mediante un comunicado que ofreció su apoyo a la denunciante y que iniciará una investigación interna para hallar a los responsables de la filtración de la denuncia a la prensa.

“Frente a denuncias de violencia sexual, el centro de nuestro actuar estará siempre en el acompañamiento, cuidado y protección de quien denuncia (...) Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el consentimiento como base del ejercicio sexual”, añadieron desde la colectividad dirigida por Constanza Martínez.

Quién es Marcela Riquelme

La diputada fue electa para representar al distrito 15 de la Región de O’Higgins -Mostazal, Graneros, Requínoa, Rancagua, Quinta de Tilcoco, Olivar, Codegua, Machalí, Doñihue, Rengo, Malloa, Coinco y Coltauco- en el periodo 2022-2026.

Actualmente integra cuatro comisiones en la Cámara Baja: Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Minería y Energía; Régimen Interno y Administración; y Emergencia, Desastres y Bomberos.

También es integrante de las siguientes comisiones investigadoras: sobreprecio cobrado por Metrogas; osamentas sin identificar en el SML de víctimas de desaparición forzada; posibles irregularidades en la organización, ejecución de obras y financiamiento de los Juegos Panamericanos; y construcción, recepción y puesta en marcha del nuevo hospital de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Asimismo, es presidenta de los grupos interparlamentarios Chileno-Angoleño y Chileno-Neozelandés.

Su porcentaje de asistencia a las sesiones de sala en el actual periodo legislativo es de 97,02%.

A principios de abril de este año, fue una de las figuras del oficialismo que participó en el homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Según comentó a La Tercera, uno de las razones que la impulsó a asistir fue el Acuerdo de Unión Civil promulgado bajo la administración de Piñera.

“El Acuerdo de Unión Civil significó muchas cosas para personas de la diversidad y mi familia. Fue el primer reconocimiento del Estado después de tantos años de vida en común. Nuestros hijos eran menores de edad en esa época, por lo tanto, resultaba importante que tuviesen una protección”, señaló.

A mediados de ese mes, sufrió un desmayo mientras intervenía en la Sala de la Cámara.

En las elecciones regionales y municipales del 26 y 27 de octubre, se desmarcó del candidato del oficialismo para la gobernación de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, actual gobernador de la región que deberá enfrentarse en segunda vuelta al republicano Fernando Ugarte.

Antes de desempeñarse como parlamentaria, Riquelme no asumió cargos de elección popular o de carácter dirigencial.

De profesión abogada -titulada en 1995 en la Universidad de Chile- Riquelme se dedicó a la docencia en el Instituto de Contabilidad Rancagua, eñ Instituto CIDEC de Rancagua, así como en el Instituto Santo Tomás en Rancagua y Santiago, y en Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP) de la capital regional de O’Higgins, a principios de la década de 1990 e inicios de 2000.

También prestó asesorías en el sector público -en los municipios de Rancagua y Coltauco- y el el área privada, en empresas de la región como Diario El Rancaüino, Ariztía Comercial, Asociación de Plantas Agrícolas y Tuniche Fruits.