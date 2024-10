Monsalve renuncia a la Subsecretaría del Interior tras denuncia de violación en su contra

hace 53 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Subsecretario del Interior, Manuel Mosalve. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

La denuncia contra el ahora ex subsecretario del Interior fue ingresada al Ministerio Público este lunes 14 de octubre, por una mujer mayor de edad, funcionaria de dicha repartición. Monsalve dijo que durante la investigación demostrará su inocencia: "Tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito".