Monsalve y relaciones con Venezuela: “Esto tiene un efecto central respecto al proceso de expulsiones”

En Colchane, comuna de la Región de Tarapacá ubicada en el límite con Bolivia, los subsecretarios de Interior, Manuel Monsalve, y Defensa, Ricardo Montero, encabezaron la mañana de este jueves una sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza.

Esto, luego que el gobierno transparentara la “preocupación” que hay por una eventual ola migratoria desde Venezuela, por la situación de tensión en ese país por las elecciones del domingo.

Desde el Centro de Operaciones del Ejército, las autoridades dieron cuenta de las medidas que se están adoptando para evitar el ingreso irregular de personas por la zona norte.

“Hay proyectos de ley en el Parlamento que buscan tipificar el ingreso irregular como delito. Creo que es algo que se ha estado discutiendo en el Parlamento. Hay que mirar con cierta detención. Voy a colocar el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay familias que ilegalmente van a escapar de Venezuela. ¿Las vamos a meter a la cárcel? Esa es la pregunta”, planteó Monsalve.

El subsecretario destacó el sistema de identificación biométrica que permite el registro de huellas dactilares, de la identidad facial biométrica y de voz de ciudadanos que ingresan al país.

“No podemos permitir tráfico ilícito de migrantes porque es un delito. Tenemos que perseguirlo de manera eficaz. No podemos permitir, que en el marco de la migración o de una crisis migratoria se trafiquen armas, se trafiquen drogas, se trate personas. En eso es muy importante ser muy severos. Y es lo que estamos haciendo. Creo que la discusión respecto a la tipificación del ingreso irregular de migrantes está en el Parlamento. Por ahora a nosotros nos interesa avanzar muy rápido en tener medidas eficaces para desbaratar las organizaciones que están aprovechando esta crisis migratoria para cometer delitos”, expuso.

Monsalve se refirió a la imposibilidad de concretar expulsiones hacia Venezuela luego que el régimen de Nicolás Maduro decidió cortar en la práctica las relaciones con Chile, obligando a la misión diplomática chilena a dejar el país y retirando al personal de su embajada.

“Ahora estamos viendo las consecuencias de lo que implica no tener ningún tipo de relación, ni diplomática ni consular. Porque respecto a esa persona venezolana que se dicte una resolución de expulsión, para expulsarlo necesito dos documentos que sólo me puede entregar el consulado venezolano en Chile, y hoy día no hay consulado venezolano en Chile. Por tanto, no lo puedo subir a la línea aérea, porque no puedo tener salvoconducto, y la línea aérea no me deja subirlo sin salvoconducto, y no lo puedo subir a la línea aérea porque no tiene verificación de identidad en el país de destino, que es Venezuela, no tengo cómo verificar la identidad, y por tanto el país no lo va a dejar entrar”, expuso.

“Entonces, efectivamente esto tiene un efecto central respecto al proceso de expulsiones, porque en el caso de Venezuela, quiero volver a decir eso, en el caso de Venezuela, la falta de consulado nos impide ejecutar las expulsiones”, agregó.

Por otro lado, el subsecretario abordó la acusación que hizo Maduro respecto a que manifestantes entrenados en Chile protagonizarían las protestas en su país.

“No quiero reemplazar el rol del canciller Alberto van Klaveren, porque en general el Ministerio del Interior es poco diplomático, y por lo tanto no quiero cometer un error, pero evidentemente afirmaciones de esa naturaleza son ridículas”, dijo.