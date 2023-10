Casi $70 millones: MOP concreta primera multa a AVO por filtraciones de agua y ministra dice que “están en estudio varias otras más”

El Ministerio de Obras Públicas realizó la primera multa a la Autopista Vespucio Oriente debido a las filtraciones de agua que se han registrado en los últimos meses.

Desde agosto de 2023, en momento en que se registraron intensas lluvias en la capital, usuarios se quejaron por charcos de agua y anegamientos en distintos tramos del trazado subterráneo, sobre todo en el sector del Puente Centenario y en la conexión de Costanera Norte hacia el oriente.

La multa se desglosa en dos partes y alcanza las 1.080 UTM, vale decir $68.596.200 a día de hoy.

En conversación con 24 Horas, la ministra Jessica López confirmó la información y señaló que podrían venir otras sanciones. “A partir de la interrupción de los servicios y del deterioro de la calidad de los servicios y de las obras que se han estado haciendo ahí, empezaron a surgir un conjunto de elementos que son objeto de sanción por parte del ministerio, está así establecido”.

Respecto a nuevas multas, comentó: “Sí, están en estudio varias otras más. Yo creo que lo que devela es la gravedad de lo que aquí ha ocurrido, el tiempo que la compañía se ha tomado en regularizar la ruta, ni siquiera estamos hablando de poder tener un diagnóstico preciso de cuál es el origen de la filtración, cosa que va a ocurrir la próxima semana finalmente”.

“Es importante tener en cuenta que la empresa efectivamente ha avanzado, ha finalmente hecho obras de canalización de estas aguas que surgían y las rutas se han normalizado bastante. Lo que no hemos hecho todavía es autorizarles la apertura total, porque nos parece que hay trabajos todavía que la empresa tiene que hacer para recuperar una mayor normalidad, tanto en los caminos como en los muros del túnel. Y ahí cuando eso, a consideración nuestra, tenga un estándar razonable, vamos a autorizar su apertura”, agregó la secretaria de Estado.

Más tarde, López detalló que “el Ministerio de Obras Públicas ha procedido a cursar dos multas a la Sociedad Concesionaria AVO 1 a raíz de la situación conocida por toda la ciudadanía de las filtraciones de agua y el deterioro en la calidad del servicio que esto ha traído en esa autopista. La primera multa tiene que ver con el hecho de que la compañía no informó oportunamente al ministerio respecto a la situación que se estaba produciendo. Y la segunda y más significativa tiene que ver con el deterioro y el impacto que esto ha tenido en la seguridad para la circulación para los automovilistas que ahí transitan. Esto es grave y por lo tanto hemos procedido a cursar esas infracciones”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública AG (Copsa), Leonardo Daneri, señaló que la empresa estaba trabajando en resolver los problemas que ha presentado la estructura: “Efectivamente es un problema en que se está ocupado y preocupado de resolverlo y estamos trabajando. Evidentemente no es un problema de diagnóstico fácil, porque hay muchas disciplinas involucradas. No nos olvidemos que tenemos una obra que es muy importante en que se intervino el lecho de un río, se movieron enormes cantidades de materiales, eso produjo cambios en las redes de flujo del suelo. Después de 15 años de sequías probablemente había otras redes de flujo que estaban, entonces el diagnóstico no es fácil y la reparación y la preocupación se está haciendo”

“Aquí se está trabajando estrictamente de acuerdo a las instrucciones que nos da el Ministerio de Obras Públicas y los expertos que se han contratado por parte de la concesionaria para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir y que la autopista siga funcionando muy bien”, agregó.

El 27 de agosto, el MOP informó del cierre de un tramo de la autopista. Específicamente, en la ruta que se ubica bajo el lecho del río Mapocho y que permite el tránsito en dirección al oriente conectando directamente con Costanera Norte.

A comienzos de mes, la ministra Jessica López responsabilizó a la concesionaria. “Ellos tienen que evaluar una compensación a los usuarios, ya sea por reducción de la tarifa, suspensión o, más adelante, vemos una compensación específica”.

En las quejas publicadas en redes sociales en agosto, además, los conductores denunciaron la mala visibilidad de la autopista, la poca adherencia de los neumáticos por el agua y filtraciones en el techo y paredes del túnel que, dicen, han aumentado la inseguridad en la zona.