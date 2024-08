Motorista fallece tras protagonizar accidente de tránsito en Macul

Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este jueves, dejando a un motorista fallecido en la comuna de Macul.

De acuerdo a información preliminar, la víctima habría impactado con un furgón en la caletera Américo Vespucio, a la altura de Departamental, saliendo despedido por los aires y falleciendo en el lugar.

Según explicó el teniente de Carabineros Miguel Yáñez, en declaraciones recogidas por 24 Horas, se presume que el accidente se habría producido tras no respetar la luz roja del semáforo. “Uno de los dos conductores no habría respetado el semáforo, no obstante, tiene que ser respaldado de manera técnica”, señaló.

A raíz del accidente fue el mismo conductor del vehículo involucrado quien llamó a los servicios de emergencia.

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.