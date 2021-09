Muere una persona en paso no habilitado del norte y cifra de fallecidos en zona fronteriza llega a 12 este año: subsecretario Galli dice que “tráfico de migrantes está siendo un negocio altamente lucrativo”

Una persona extranjera, de nacionalidad dominicana, falleció este lunes en la frontera norte del país, tras acceder por un paso no habilitado. Con ello la cifra de migrantes fallecidos en la zona llega a 12 este año.

La información la dio a conocer el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Esteban Díaz, durante un balance de la labor policial que realizó la mañana de este martes con la presencia del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez,

“Respecto a la situación de migrantes, especialmente en la zona norte del país, ya el día de ayer lamentablemente se ha registrado otra persona más fallecida cruzando nuestra frontera”, comentó el general inspector Díaz.

El oficial agregó que “ya en lo que ha corrido del año van 12 personas que han fallecido, ocho de nacionalidad venezolana, dos de nacionalidad colombiana, un boliviano y un dominicano que fue el día de ayer”.

“Estamos preocupados de eso y estamos trabajando. Cuando suceden este tipo de situaciones o empieza a ocurrir el fenómeno de migración, las organizaciones criminales que se dedican al contrabando y al tráfico de drogas migran también a esto y crean su propia organización criminal para traspasar la gente desde un país a otro utilizando diferentes métodos”, explicó el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

El uniformado detalló que la situación se está monitoreando y a la fecha se contabilizan 127 detenidos por tráfico de migrantes en los últimos dos años. Solamente en el poblado fronterizo de Colchane se ha detenido a 27 personas. En la Región de Tarapacá los detenidos suman 41, en la Región de Antofagasta 40 y en la Región de Arica y Prinacota la cifra de detenidos es de 46.

Tráfico de migrantes

El subsecretario Galli abordó el tema de la delincuencia organizada y puntualmente el fenómeno del tráfico de migrantes. “Al parecer el tráfico de migrantes está siendo un negocio altamente lucrativo. Hay mucho dinero detrás”, aseguró.

Galli destacó el trabajo policial que se ha realizado, no solamente en la frontera, acotó. “Este no es solo un trabajo de fiscalización en frontera sino es un trabajo investigativo complejo que permite determinar cuáles son las redes que promueven y facilitan el ingreso por pasos no habilitados y cómo operan”, precisó la autoridad de gobierno.

Lamentando la muerte de 12 personas que intentaron acceder a Chile por pasos ilegales, el subsecretario expuso que “el ingreso clandestino a nuestro país, el ser víctima de una red de tráfico, implica riesgos graves para esas personas” y resaltó por ello la labor coordinada de policías y Ministerio Público para detectar y detener a las redes de tráfico en la Macrozona Norte.