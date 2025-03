“No es normal”: alcalde de Hualqui acusa intencionalidad en incendios forestales

El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes Palma, acusó intencionalidad en los incendios que afectan a su comuna de la región del del Biobío.

En conversación con Radio Agricultura, durante la mañana de este martes 25 de marzo, es que el edil señaló que los siniestros que se produjeron no son algo “normal”.

“Se puede ver, por lo menos en los primeros focos, cómo estos salen y aumentan simultáneamente a una distancia de 150 o 200 metros, quizá un poquito más, pero en la misma zona, y eso no es normal, digamos, dentro de un incendio que pueda ser provocado por la red eléctrica, por algún irresponsable que tira una colilla de cigarros encendida, esto es simultáneo. Yo lo he visto ya un par de veces y me sigo convenciendo de que es intencional”, señaló.

Según agregó en la ocasión, “yo vi las imágenes, las he visto varias veces de los dos primeros focos y son simultáneos, entonces, ¿Qué más puede explicar eso? Yo hacía por ese sector, por lo menos en el cerro Quilacoya, pasé hacía una hora antes o menos, y no había nada, estaba todo tranquilo y a los 45 minutos, una hora, se da la alerta de que hay dos focos, cierto, que revientan de manera simultánea a muy poca distancia".

El alcalde en la ocasión, pidió además que la Fiscalía pueda tener un equipo especializado para trabajar en el tema. “Lo que nosotros hemos estado pidiendo, y yo en lo particular, es que la Fiscalía, que es la encargada de investigar esto a través de la Policía de Investigaciones, pueda tener un equipo específico, un equipo único para poder trabajar en estas tareas que hoy día son cada vez más recurrentes y por lo tanto necesitan mayor dedicación”.

En cuanto a la posibilidad de que el incendio se originara debido a una quema no autorizada, el edil dijo que “no tenemos ningún registro, no tenemos ninguna denuncia de una quema no autorizada y menos autorizada”.

¿Qué señaló la Fiscalía?

En el caso de la Región de La Araucanía, el fiscal regional, Roberto Garrido, abordó la posible intencionalidad en los incendios señalando que “por el momento toda la información que hemos recibido y la hipótesis que estamos barajando no apuntan a la intencionalidad o a la acción de grupos que hayan voluntariamente iniciado los focos de incendios”.

Según agregó el inicio de los focos, aunque sea en la región de La Araucanía respondería a quemas agrícolas que no fueron debidamente extinguidas.

“Por ahí va la intencionalidad, por un actor negligente, no por el uso, por ejemplo, de acelerantes”, detalló.