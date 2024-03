“No estamos dispuestos a permitirlo”: subsecretario Monsalve valora investigación por filtraciones en indagatorias por crimen de Ronald Ojeda

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este sábado a la filtración de datos en la investigación del caso de secuestro con homicidio del exmilitar Ronald Ojeda. Donde catalogó los hechos como “graves”.

Mientras realizaba una vocería respecto al Plan de Habitabilidad para las personas afectadas en la emergencia por incendio en la Región de Valparaíso, la autoridad fue consultado respecto al caso del teniente (R) Ojeda y al oficio que se presentó por parte del fiscal y el Ministerio Público debido a que información de la investigación fue filtrada.

“Es grave porque coloca en peligro todos estos elementos. La vida de las víctimas, la vida de los testigos, el éxito de la investigación, la posibilidad de encontrarlo responsable y de castigarlo, coloca en riesgo todo aquello. No se puede permitir las filtraciones en investigaciones de esta naturaleza”, indicó.

Asimismo, explicó que “el secreto de la investigación no es para que el país no tenga transparencia, el secreto de la investigación es porque esa información es sensible para proteger la vida de la víctima, para poder identificar a los responsables y para garantizarle al país que no haya impunidad en delitos”.

Es por esto, que el subsecretario Monsalve aseguró que son partidarios de que se investiguen y sancionen las filtraciones. “No nos podemos acostumbrar que en este país, en investigaciones criminales delicadas, la información se filtre y coloque en riesgo el éxito de la investigación”, añadió.

“No estamos dispuestos a permitirlo, por eso hemos sido muy duros en esta materia y agradecemos que el Ministerio Público y el Fiscal haya abierto de oficio una investigación para determinar responsabilidad respecto a estas filtraciones”, cerró.

Homicidio en Cerrillos

Junto con ello, el subsecretario del Interior también habló sobre el homicidio de una mujer ecuatoriana de 51 años, quien al quedar en la línea de fuego entre dos bandas criminales rivales, al interior del campamento Nuevo Amanecer, recibió cinco impactos balísticos que terminaron con su vida.

Al respecto, Monsalve indicó que por ahora hay una versión inicial de los hechos pero que se está realizando una investigación para encontrar a los responsables y sancionarlos.

Además, comentó respecto a la presencia de las autoridades al interior de los campamentos. “Yo creo que todos están conscientes de que las tomas son, lamentablemente, espacios donde no existe todo el control que el Estado debería tener”, aseveró.

Añadiendo que “es evidente que tenemos que reforzar el control del Estado en las tomas”.