“No pude ir en la hora que estaba autorizada”: Cathy Barriga confirma que no asisitirá a votar

Durante la mañana de este domingo la exalcaldesa Cathy Barriga confirmó que no asistiría a votar, esto tras no poder concurrir en el horario en que estaba autorizada a sufragar.

A través de una publicación en redes sociales, la exalcaldesa de Maipú, que se encuentra con arresto domiciliario total, se refirió al respecto, a la vez que cuestionó a los medios de comunicación que se encontraban esperando en las afueras de su hogar.

“Encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa estén en la puerta de mi casa anunciando además una noticia que no existe”, mencionó.

Junto con ello, agregó que el sábado “mi abogado anunció a todos los medios de comunicación que yo no pude ir a votar en el horario autorizado y que no iría a votar. Hoy nuevamente desde las 7:00 de la mañana la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio que yo siempre realizo mi votación”.

Según explicó Barriga, no ha solicitado un nuevo permiso, a la vez que no señala las razones que le impidieron asistir en el tiempo designado. “Yo jamás he solicitado ningún otro tipo de permiso que el que solicité, lamentablemente no pude ir en la hora que estaba autorizada y no hay más que eso”, cerró.

¿Por qué puede votar?

Según explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, durante la jornada de este domingo, tanto Barriga como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pueden emitir su voto debido a que “las personas que están siendo investigadas, pero que todavía no han sido acusadas, eventualmente se encuentran habilitados para sufragar”.

“Ellos solicitaron la autorización al juez de garantía para que les permitiera concurrir a ejercer su derecho al sufragio. Como no se encuentra suspendido su derecho al sufragio, el juez de garantía respectivo en ambos casos les dio la autorización, y nosotros al respecto no tenemos nada más que señalar”, agregó.