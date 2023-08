Nuevo portazo: Suprema no acoge reposición que pretendía revertir inadmisibilidad de reclamación de consejeros oficialistas

En un fallo dividido, la Corte Suprema decidió ni acoger el recurso de reposición de los consejeros oficialistas que buscaba revertir la inadmisibilidad que el máximo tribunal estableció respecto de la reclamación que hicieron para impugnar las enmiendas de la derecha en el anteproyecto de nueva Constitución.

“Los fundamentos expuestos en el recurso de reposición no logran desvirtuar las argumentaciones que sustentan la decisión ahora impugnada, no ha lugar a lo solicitado”, dice la resolución de la Suprema dada a conocer este viernes.

El 1 de agosto pasado, la sala integrada por los cinco ministros sorteados para resolver desestimó -solamente por un detalle formal- el reclamo de los representantes de izquierda que pretendían impugnar las enmiendas que crean nuevos capítulos en el anteproyecto y que impulsa el Partido Republicano y los representantes de Chile Vamos en el órgano redactor.

La inadmisibilidad se resolvió por tres votos contra dos, mismo resultado de la votación en la que se optó por no acoger la reposición. Los ministros Arturo José Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo votaron por no acoger la reclamación en esta oportunidad. Andrea Muñoz y Jorge Dahm fueron los votos disidentes.

“La Corte Suprema carece de las competencias para actuar de oficio en el presente procedimiento, desde que su habilitación para ó conocer y resolver las reclamaciones contra infracciones a las reglas de procedimiento aplicables al Consejo Constitucional se encuentra en lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución Política, norma que no prevé tal potestad”, se expone, agregando que el máximo tribunal fue facultado “para establecer un procedimiento para conocer de las referidas reclamaciones, mediante un auto acordado que no contempla actuaciones de oficio que no sean aquellas destinadas a decretar diligencias probatorias”.

“De estimarse que la Corte tiene potestades para actuar de oficio en otras materias que las antes señaladas, el ejercicio de esta facultad excepcional se justifica cuando el tribunal advierte un vicio en la resolución que revisa, que irroga un perjuicio solo reparable con su invalidación, cuestión que, según se desprende del rechazo de la presente reposición por decisión de mayoría, no concurriría en la especie”, cierra la resolución.