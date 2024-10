Orellana descarta llamado a funcionaria que denunció a Monsalve: “No corresponde”

En entrevista con Chilevisión, la mañana de este viernes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó el caso que forzó la renuncia de Manuel Monsalve al haber sido denunciado de violación por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior.

“Quiero recalcar que desde que se interpone la denuncia, que es el día 14, se han realizado todas las diligencias correspondientes. Y eso, por supuesto, está a cargo del Ministerio Público. Nosotras, como Ministerio de la Mujer, a través de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nos ponemos a disposición. Y ahí aprovecho de responder una pregunta que me han hecho desde distintos flancos con mejor o peor fe, pero que tiene que ver con si yo, personalmente, he llamado a la denunciante. Primero, no corresponde que una autoridad llame a una denunciante, sobre todo a una que está denunciando a otra autoridad del mismo gobierno. Podría ser incluso interpretado como una forma de presión. Por lo tanto, no, no la he llamado”, explicó la ministra.

Orellana expuso que cuando ocurren “hechos de connotación pública grave como este”, como otros hechos de violencia sexual que no trascienden a la prensa “la primera institución que toma el caso es la que coordina al resto”.

“Porque quiero decir que no es ninguna gracia que, por ejemplo, a una mujer que ha denunciado violencia sexual, la esté llamando el Servicio Médico Legal, el Sernameg, la Corporación de Asistencia Judicial y podría seguir ¿Cierto? Entonces, ¿Qué es lo que se estructura ahí? Que en este caso, que fue una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte, es la Unidad de Atención a Víctimas de esa fiscalía la que coordina al resto. Nosotras nos hemos puesto a disposición, por supuesto, de la profesional que está haciendo el seguimiento del caso, ofreciendo todos nuestros programas”, señaló.