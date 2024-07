Orrego afirma que iniciativa Calles sin Violencia “es un buen plan, pero mal implementado” y pide estado de excepción en la RM

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego se refirió este sábado en un punto de prensa a las medidas a implementar tras un “fin de semana rojo con 18 personas asesinadas” en la capital.

La autoridad regional explicó que hace un año “la situación de violencia, de delincuencia y particularmente de homicidios de la Región Metropolitana reviste una crisis inédita en la historia de nuestra ciudad”.

Asimismo, Orrego se refirió al anuncio de esta mañana de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respecto al Plan Calles sin Violencia, que pasará a abarcar toda la Región Metropolitana, en vez de solo algunas comunas, como era hasta ahora.

“Haber tenido fuera del programa Calle Sin Violencia a comunas como Pedro Aguirre Cerda, Quilicura o Conchalí, simplemente no se explica, salvo por no tener en conocimiento todo lo que pasa en el territorio”, cuestionó el gobernador, quien destacó que hoy se trate a Santiago “como una intercomunalidad”.

Consultado por su opinión respecto al Plan Calles sin Violencia, Orrego respondió: “Yo creo que es un buen programa mal implementado”, a lo que aseguró que “hubo dos errores en el diseño: uno, tomar unas comunas y otras comunas vecinas no, como si el delito y el crimen organizado reconocieran el límite comunal y segundo, porque me parece que el índice de tasa de homicidio no es suficiente para medir el nivel de violencia de una comuna”, explicó.

Estado de excepción

La autoridad metropolitana enfatizó en la necesidad de aplicar una “terapia de shock” en la región, medida que, según afirmó, incluye la necesidad de declarar estado de excepción.

“Tener 18 homicidios un fin de semana es algo inédito en la historia de Santiago”, expresó Orrego. “Cuando esto ya empieza a escalar, tú tienes que dar una señal fuerte como sociedad, como Estado, de que el Estado está en control”, continuó.

“Nos faltan carabineros, nos faltan vehículos. Si las policías ya le están pidiendo ayuda a los municipios para hacer este trabajo, ¿Por qué no pedirle apoyo también a las Fuerzas Armadas que tienen equipamiento, recursos y tecnología? Yo creo que no hay que tener complejo. En un momento excepcional se requieren medidas excepcionales”, aseguró el gobernador.