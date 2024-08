Orrego presiona a la Subtel por ley Chao Cables: “Las empresas no van a mover un dedo mientras no exista el reglamento”

A cinco días de la interrupción de suministro eléctrico en diferentes zonas del país por el paso de un sistema frontal, cerca de 140.978 los clientes a nivel nacional todavía permanecen sin energía. En tanto, en la región Metropolitana la cifra se mantiene en 82 mil afectados.

Tras la demora de la reposición de luz, las autoridades locales han cuestionado la implementación de la ley Chao Cables –que regula el tendido y retiro de las líneas aéreas– mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones afirma que la norma puede ser aplicada por los municipios desde su promulgación en 2019, pese a que no cuente con el reglamento necesario para su aplicación.

Ante esto, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, manifestó que “los tribunales no están aceptando la aplicación de la ley por parte de los municipios” y añadió que “las empresas de telecomunicaciones no van a mover un dedo mientras no exista el reglamento”.

“Le digo con mucho respeto al subsecretario, que es esto de escudarse con una interpretación jurídica cuando su obligación es la de dictar el reglamento, es su obligación como autoridad. No esperemos más, démosle la herramienta a los municipios y limpiemos esta ciudad”, indicó Orrego.

El gobernador aludió al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien dijo que “la ley está plenamente vigente desde el año 2019, por lo tanto, es una ley que se está aplicando. Hoy día, los municipios no solo tienen las facultades para ordenar el retiro y ordenamiento de los cables, sino que lo están haciendo”.

En cuanto al reglamente señaló que “va a permitir ser más estrictos con los plazos para efectuar el ordenamiento y además fijar algunas condiciones técnicas como cómo se deben rotular los cables, cuáles son las formas las cuales deben trabajar las cuadrillas, pero la ley está vigente”.