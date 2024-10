Parlamentarios oficialistas encaran a ministra Aguilera y a directora de la Dipres por crisis financiera de los hospitales

Después de tres horas de discusión, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado abandonaban la sala “decepcionados”, según decían. ¿La razón? Consideraron que las presentaciones de las autoridades sanitarias -la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado- y la de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez-, no fueron suficientes para resolver el problema financiero que enfrentan algunos hospitales, lo que tensa aún más la víspera de la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, referida al sector que empieza los próximos días.

La cita de este lunes tenía como objetivo abordar los problemas presupuestarios que atraviesan algunos establecimientos asistenciales del país, específicamente del Hospital Van Buren, de Valparaíso, y el Sótero del Río, que se han visto obligados a tomar medidas como el cierre de pabellones. Por esta misma razón, la jefa de la cartera sanitaria anunció la extensión presupuestaria de 110 mil millones de pesos para superar la crisis hospitalaria, lo que varios etiquetaron como “insuficientes”.

Por eso, en más de una ocasión los parlamentarios le preguntaron a Martínez si era posible asegurar la continuidad del sistema durante el resto del año con esos dineros y en respuesta, la directora indicó que tras la firma de este último decreto “hemos seguido trabajando con el Ministerio de Salud para movilizar nuevamente recursos por lo que queda ya del año, que son dos meses y medio aproximadamente”.

“En eso estamos trabajando y así lo haremos, y se asegurará la continuidad de los distintos servicios de salud de aquí a fin de año”, afirmó.

En esta línea, y consultada sobre si no existirá un detrimento de personas ni de casos clínicos en los hospitales, la directora respondió que no ocurriría, sin embargo, advirtió que esto finalmente depende de los directores de jefes de servicio y de la gestión interna.

“Nosotros asignamos y formulamos presupuesto a nivel de servicios de salud, no tenemos el detalle de la gestión interna que puede existir entre distintos hospitales (...) no nos da para los más de 200 establecimientos que existen y tampoco tendría mucho sentido que nosotros nos metiéramos en cada uno de los hospitales”, sostuvo.

Por otro lado, la ministra Aguilera explicó las medidas que están tomado desde la cartera para abordar la situación, y entre las acciones realizadas está el seguimiento de la programación financiera en los establecimientos desde el primer trimestre, reuniones con el subsecretario de Redes para reforzar ajustes en los centros con mayor gasto, y la creación de un plan sectorial de gestión de ausentismo, pues los reemplazos se han traducido en un gasto importante.

La respuesta de los parlamentarios

Las explicaciones de las autoridades no convencieron a los senadores, quienes advirtieron que no había nuevos anuncios, ni otras extensiones de presupuesto ni tampoco información clara sobre cuáles eran los servicios más complicados.

Por ejemplo, el presidente de la instancia, el senador Javier Macaya (UDI), afirmó que “considerando el estado crítico en que se encuentran varios hospitales del país, y tratándose de situaciones en que se juega la salud o la enfermedad, o incluso la vida o al muerte de las personas, esperábamos una respuesta más categórica y proactiva del Ejecutivo”.

Pero no fue el único. “No ha respondido preguntas esenciales que le hemos formulado. Por ejemplo, si cree que con un tercio de lo reasignado a todos los hospitales de Chile va a llegar a fin de año, no lo ha respondido. Si estima que la meta presidencial de 200 días de tiempo de espera quirúrgico se va a cumplir con las restricciones que tenemos, no lo ha respondido. Si alguna vez se ha hecho una estimación del costo real de las prestaciones para explicar que mientras más trabaja un hospital más se desfinancia, no lo ha respondido”, comentó el senador Juan Luis Castro (PS).

Por otro lado, el senador UDI, Sergio Gahona, coincidió que “las respuestas de ambas autoridades fueron insuficientes. Se anunció una expansión presupuestaria, pero con los recursos que se entregaron ni siquiera alcanza para un mes. Por tanto, esperamos que este tema se resuelva y que los mecanismos de control de gestión estén vigentes, porque no es posible que no tengamos recursos para que los hospitales funcionen y se deban suspender cirugías lo que afecta las listas de espera”.

Mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien también estuvo presente en la cita, compartió la misma preocupación: “Me voy bastante decepcionado de la sesión de la comisión. Creo que las respuestas solo abordaron generalidades y no se fue al callo de la situación que vive el hospital Carlos Van Buren”.

Crisis en el San Borja

Durante el fin de semana, el Hospital San Borja Arriarán (HCSBA) fue tema de debate luego de la denuncia realizada por médicos, quienes acusaron filtraciones de aguas servidas por los conductos eléctricos en la Unidad de Pacientes Críticos. Por esta razón, los denunciantes también asistieron a la comisión.

Durante la cita, la jefa de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital, Francisca Ríos, relató entre lágrimas la situación y aseguró que no es un problema nuevo, sino que lo están denunciando desde 2020.

En ese contexto, el subsecretario de Redes aseguró que “he estado en conversaciones con el director del servicio y para este martes tengo citado al director del hospital para que explique con detalle la situación y cuál es el plan de trabajo que tienen para remediar este problema. Además, para las filtraciones se contrató a una empresa para ver eso”.