Crisis en hospitales: directora de Presupuestos dice que se asegurará continuidad de servicios de salud hasta fin de año

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, garantizó esta jornada la continuidad de los servicios de salud “de aquí hasta fin de año”. Esto, durante una sesión de la Comisión de Salud del Senado en donde fue invitada para abordar la crisis presupuestaria que enfrentan algunos recintos hospitalarios y la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud 2024.

Al respecto, y tras una presentación donde dio cuenta de la gestión de los recursos en el sector salud, la directora fue consultada por el senador Juan Luis Castro (PS) acerca de la continuidad del sistema, esto luego de que la semana pasada desde el Minsal anunciaran la firma de un decreto para una reasignación por casi $100 mil millones para poder hacer frente a esta situación, monto que alcanzaría solo para 10 días.

En respuesta, la directora Martínez indicó que tras la firma de este último decreto “hemos seguido trabajando con el Ministerio de Salud para movilizar nuevamente recursos por lo que queda ya del año, que son dos meses y medio aproximadamente”.

“En eso estamos trabajando y así lo haremos, y se asegurará la continuidad de los distintos servicios de salud de aquí a fin de año”, afirmó.

En esta línea, y frente a la consulta de si entonces no existirá un detrimento de personas ni de casos clínicamente en los hospitales, la directora respondió positivamente que así sería, sin embargo, advirtió que esto finalmente depende de los directores de jefes de servicio y de la gestión interna que exista en cada hospital.

“Nosotros asignamos y formulamos presupuesto a nivel de servicios de salud, no tenemos el detalle de la gestión interna que puede existir entre distintos hospitales, entonces nosotros vemos efectivamente una figura más agregada del sistema, no nos da para los más de 200 establecimientos que existen y así tampoco tendría mucho sentido que nosotros nos metiéramos en cada uno de los hospitales”, sostuvo.

“Lo que suceda en cada uno de los hospitales es responsabilidad de los directores de jefes de servicio y nosotros miramos la película a nivel de servicio, pero el ejercicio que hacemos con las autoridades del Minsal es justamente asignar los recursos de la mejor manera posible y asegurar la continuidad del servicio operacional”, añadió.

Senador Castro critica respuestas de directora de Presupuestos por crisis en hospitales

Las respuestas que dio la directora frente a las otras interrogantes planteadas por los parlamentarios durante la sesión de la comisión de Salud fueron duramente criticadas por el senador Castro, quien las calificó de “vagas” e “imprecisas”.

“No ha respondido preguntas esenciales que le hemos formulado. Por ejemplo, si cree que con un tercio de lo reasignado a todos los hospitales de Chile va a llegar a fin de año, no lo ha respondido. Si estima que la meta presidencial de 200 días de tiempo de espera quirúrgico se va a cumplir con las restricciones que tenemos, no lo ha respondido. Si alguna vez se ha hecho una estimación del costo real de las prestaciones para explicar que mientras más trabaja un hospital más se desfinancia, no lo ha respondido...” expresó.

Junto con esto, el senador Castro también manifestó que le llamaba la atención que en la presentación realizada por Martínez, al momento de mostrar un balance de la productividad región por región “no se le coloque nombre y apellido a cada región, porque hay algunos muy improductivos o ineficientes y hay otros que lo han hecho muy bien. Hay otros en la medianía”.

“Aquí la pregunta esencial es si hay grados de ineficiencia que el Ministerio de Hacienda y Presupuestos detectan, ¿por qué no los señala? Aquí no lo ha señalado cuáles son ni en qué lugares están”, sostuvo.