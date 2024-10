Crisis en hospitales: Salud anuncia reasignación por casi $100 mil millones y senador Castro lo califica como “una migaja”

Este lunes, durante una sesión de la Comisión de Salud del Senado en donde se abordó la crisis presupuestaria que enfrentan algunos recintos hospitalarios, la ministra de Salud, Ximena Aguilera junto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, anunciaron una reasignación presupuestaria para poder hacer frente a esta crítica situación.

El Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso ante la falta de recursos e insumos ha debido cerrar pabellones e interrumpir procedimientos para pacientes oncológicos. Además, los gremios de la salud se han manifestado en distintas instancias ante la falta de recursos financieros en los recintos de salud.

Al respecto, el subsecretario Salgado, detalló que esta extensión de recursos consiste en que han “reasignado recursos del presupuesto ministerial de poco más de 100 mil millones que nos aseguran una continuidad asistencial”. “Sin duda la conversación con la Dipres (Dirección de Presupuestos) es necesaria para mantener esta continuidad en el resto del año”, añadió.

En esta línea, Salgado explicó que “el decreto de reasignación está firmado hoy día” y concretamente al Van Buren “se le van a distribuir 3 mil millones, un poco más que eso, durante los próximos días”. Asimismo, señaló que este fenómeno ocurre todos los años, aunque este 2024 se adelantó.

“Esto de la reasignación desde presupuestos, como por ejemplo inversión, ocurre todos los años, porque hay proyectos que no se van a ejecutar por distintas razones. Por lo tanto, aquí la situación puede ser más o menos anterior a lo que ha ocurrido en otros años, y eso es cierto, la reasignación o estos fenómenos, ocurren en los últimos trimestres y este año se adelantó algunas semanas, pero estamos convencidos de que el sistema va a estar en condiciones de poder mantener la continuidad asistencial durante todo el año y eso sería impensable que eso no fuera así”, explicó.

Senador Castro y reasignación en Salud: “Es una migaja”

En respuesta al monto de la reasignación, el senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que esto “es una migaja” considerando todo lo que necesita el sector salud y lo que se destina para otras áreas. Esto, considerando que para que los hospitales en Chile funcionen requieren cada mes 330 mil millones, es decir, este monto de reasignación solo serviría para 10 días, indicó.

“Hoy día esto es, perdónenme, una migaja, comparado con lo que se quiere gastar en otras áreas, como el CAE o en otros aspectos, que yo digo, ¿qué le importa hoy día a la autoridad superior si no es la diferencia entre la vida y la muerte, y alguien que está esperando y alguien que no va a ser atendido?”, expresó.

“Eso es lo que se juega en las funcionarias de la salud. 80% mujeres y que tienen que darle la cara al público para decirle, ‘no hay camas, no hay pabellón, no hay medicamentos’”, añadió. En esta línea, indicó que su voto para presupuesto no va a estar disponible si no se soluciona este problema.

“Sobre mi voto, y así lo voy a promover dentro de las bancadas del oficialismo, va a estar condicionado en el Presupuesto de la Nación 2025, si no se cambia la estrategia para el sector salud que hoy está en un colapso”, afirmó tajante.