“Estamos en días de crisis”: gremios de la salud emplazan al gobierno ante la falta de recursos financieros en hospitales

Ante la crisis que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y otros recintos de salud del país por falta de recursos financieros, diversos gremios de la salud, encabezados por el Colegio Médico de Chile (Colmed), emplazaron esta jornada al gobierno para que Hacienda entregue mayores recursos.

Debido a la crisis, esta semana la comisión de Salud del Senado acordó citar tanto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como a la directora de presupuesto, Javiera Martinez, para que den cuenta de cómo se está abordando este problema.

Al respecto, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, expresó que en materia presupuestaria exigen cuatro puntos para poner una solución pensada también a largo plazo:

“Que se resuelva esta manera estructural de asignar los recursos a salud, que se comprometa en el ejercicio presupuestario del 2025 recursos adicionales para que en los tres años siguientes nos podamos hacer cargo de la lista de espera al día de hoy”, indicó. Y como tercer punto, tener “recursos destinados a seguridad en los establecimientos de salud que protejan a los funcionarios y a los pacientes que buscan salud día a día en Cesfam, en consultorios, en SAR, en diferentes establecimientos de salud a lo largo de Chile, y esto con una glosa independiente de salud”.

Y por último, señaló, “hoy, inyectar recursos a los establecimientos para que puedan llegar a fines del año 2024″.

“Requerimos entonces que sin más dilación se suplementen estos recursos para concluir de buena manera este año, que ha sido un año muy difícil, con hospitales, Cesfam, muy exigidos”, añadió.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro afirmó tajante que “estamos en días de crisis”

“Aquí hemos reiterado muchos de nosotros que la necesidad de terminar con la asfixia financiera que están viviendo los hospitales, centros de salud, consultorios, es una exigencia ética y moral”, señaló.

Santiago 4 de octubre 2024 Colegio Medico, Gremios y autoridades emplazan al Gobierno de Chile a hacerse cargo de la falta de recursos financieros en los hospitales a lo largo de todo el país. Javier Salvo/Aton Chile

La agonía de los recintos que cuentan con una falta de recursos, señaló “significa no sólo un problema de dinero en las finanzas, que no hay, sino que significa vidas humanas, gente que puede morir en los próximos días si no es atendida en un hospital. Así de dramático es esto (...) No estamos creando una falsa alarma ni una condición casi hipotética que no va a suceder”.

“Quiero hacer un llamado a que el Ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos entreguen los recursos de una vez por todas”, añadió. “Siempre puede haber mejor gestión, pero aquí lejos de la gestión es un problema de salvataje financiero”.

Asimismo, la diputada Ana María Gazmuri expresó que han tenido “todas las conversaciones posibles” con el Minsal y saben que esto excede sus atribuciones, razón por la que hoy la interpelación es a Hacienda.

“Hoy día de verdad que es una crisis en la cual todos nos sentimos convocados, sabemos que han existido los esfuerzos del Ministerio de Salud pero no han sido suficientes porque no han sido escuchados por Hacienda, entonces aquí por eso el llamado que hacemos hoy día, que interpelamos hoy día al Ministro de Hacienda, a la Directora de Presupuestos porque esta situación es insostenible”.

Por su parte, Margarita Paz Araya, presidenta nacional de Confedeprus hizo un llamado al gobierno “a que haga un viraje al sistema público de salud”.

“Ya basta de discutir sólo de isapres y de los usuarios de este sistema. Necesitamos recursos, necesitamos fortalecimiento, necesitamos que se hagan cargo también de la situación que vive los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo.

Además de esto, también advirtió que esta crisis de recursos puede hacer más crítica la situación de seguridad en los recintos de salud, esto “porque claramente frente a la falta de atención lo más probable es que prolifere la violencia en los distintos hospitales”. sostuvo, en referencia a los hechos de violencia contra funcionarios de la salud que se registraron en las últimas semanas.