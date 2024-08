Piden la renuncia de Isabel Amor a su cargo como directora de Los Ríos del SernamEG a dos días de que asumió

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) dio a conocer este lunes la salida de Isabel Amor de su cargo como directora regional de Los Ríos del organismo.

“Me ofrecieron un trabajo sabiendo todo de mí. Dejé mi empleo anterior. Me trasladé de región. Me piden hoy la renuncia, a dos días de asumir. No me pregunte a mí qué pasó porque no tengo más información. Esto supone un problema mayúsculo para mi familia”, señaló Amor en sus redes sociales.

Desde marzo del año pasado, Amor se desempeñaba como jefa de Ñuble del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Mediante una declaración pública, el servicio se refirió a “los motivos en que se funda la revocación de este nombramiento”, indicando que la normativa de Alta Dirección Pública “faculta la remoción por distintas causas, entre ellas, la pérdida de confianza”.

“Como servicio reafirmamos nuestro compromiso con la probidad y la transparencia en todos los procesos de selección de cargos, siempre en coherencia con nuestra responsabilidad con la promoción de los derechos de las mujeres de Chile y en la búsqueda permanente de mejorar la calidad del servicio que se entrega a las usuarias”, señalaron.

Licenciada en Letras y Magíster en Sociología, antes de asumir el cargo en el INDH, Isabel Amor fue directora ejecutiva de Fundación Iguales entre febrero de 2021 y enero de 2023, organización a la que se integró en 2015, cuando asumió como directora de Formación y Activismo, luego de lo cual pasó al área de Educación.

La elección de la nueva directora regional de Los Ríos del SernamEG, saldrá de la cuaterna conformada en el proceso de ADP, que será informada oportunamente, indicaron desde la repartición.