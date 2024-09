Cerca del mediodía de este viernes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y Carabineros de Chile, detallaron las principales medidas que implementará el Plan de contingencia de Fiestas Patrias para el retorno de vehículos a la Región Metropolitana.

El subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, comenzó su alocución detallando el comportamiento del flujo vehicular: “Entre el día viernes 13 de septiembre y hasta anoche, a las 00.00 horas, se han desplazado fuera de Santiago más de 850.000 vehículos y han ingresado también 550.000 vehículos hacia Santiago en este mismo periodo”.

“Tenemos proyectado el ingreso y el retorno a Santiago este fin de semana, es decir, hoy viernes 20, mañana sábado 21 y domingo 22, de 420.000 vehículos, 100.000 hoy viernes, 150.000 mañana sábado y 170.000 el domingo”, informó.

Respecto de las medidas que se implementarán, el subsecretario explicó que éstas consisten en “el peaje a luca, la restricción de camiones y también una rebaja de peaje para los camiones que transiten entre las 00.00 y las 7.00 de la mañana del día domingo 22 de septiembre”.

“En las rutas el peaje a luca va a ocurrir el día domingo 22 de septiembre en la ruta 5 norte, la ruta 68, la ruta 5 sur de Angostura entre las 7 y las 10 de la mañana. La restricción de camiones va a ser entre las 9 de la mañana y las 15 horas del día domingo 22 de septiembre también. El sábado no”, añadió.

En ese sentido, la autoridad aseveró que una de las rutas más congestionadas será la ruta 5 Sur Angostura. “Ahí es donde tuvimos una congestión importante los días martes 17 de septiembre y miércoles 18. Y esperamos también ahí mismo que pueda ocurrir, por eso que estamos invitándolos a que planifiquemos en los horarios valle, es decir, en el horario en que haya menos congestión”, recomendó.

Plan de contingencia de Fiestas Patrias: autoridades detallan medidas implementadas para el retorno de vehículos a la RM. En la imagen, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera. Foto: X.

A su turno, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, junto con lamentar los 45 fallecimientos a causa de accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias, llamó a los conductores a que “sean responsables al momento de moverse por las vías (...) para moverse hay que estar 100% atentos a lo que estamos realizando. Y para esto, por supuesto, no hay que mezclar la conducción con alcohol ni con drogas. No hay que mezclar la conducción con el celular. No hay que mezclar la conducción con los excesos de velocidad”.

Asimismo, adelantó que las fiscalizaciones se concentrarán en las principales rutas, los terminales de buses y que se realizarán test de alcohol y drogas a los conductores.

Por su parte, la mayor de la prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Marisol Faggioni, informó que se han cursado alrededor de 3.900 infracciones relativas al exceso de velocidad, la causa principal de los siniestros viales.

“Además, dentro de los controles y fiscalizaciones que se han implementado en estos días de Fiestas Patrias hemos detectado a 298 personas que han conducido en estado de ebriedad, 102 bajo la influencia del alcohol y 52 con sustancias psicotrópicas”, añadió.

Plan de contingencia de Fiestas Patrias: autoridades detallan medidas implementadas para el retorno de vehículos a la RM. En la imagen, la mayor de Carabineros Marisol Faggioni. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Revisa en detalle las medidas implementadas por el MOP

De acuerdo con lo informado por el MOP en su sitio web, estas serán las medidas para el retorno a la capital en las principales rutas del país:

Ruta 5 Sur:

Miércoles 19 de septiembre: medidas especiales para los usuarios, con sistema 3×1 entre las 10:00 horas y 01:00 horas, desde el km 121 en Pelequén hasta el km 94 en Los Lirios. Además, se implementará el sistema 4×0 en el mismo horario en el sector del By Pass Rancagua (km 95 a km 70) para disminuir los tiempos de viaje. En el sector del Peaje Angostura se incorpora sistema 3×2 en los mismos horarios.

Otra de las medidas, será el sistema 3×1 entre las 11:00 y las 19:00 horas desde el km 165 al km 160, sector Peaje Quinta, donde además habrá gestión de tránsito por parte de Carabineros.

Domingo 23 de septiembre: Sistemas 3×1 entre las 16:00 y las 23:00 horas desde el By Pass Rancagua (km 70) hasta el sector de la antigua plaza de Peaje Angostura (km 57), para una mayor fluidez de los vehículos.

Todo lo anterior, se suma a las medidas informadas como el Peaje a Luca en las rutas 68, 78 y 5 Sur, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Plan de contingencia de Fiestas Patrias: autoridades detallan medidas implementadas para el retorno de vehículos a la RM. Ruta 5 Sur. Foto: Andrés Pérez.

Ruta 78: San Antonio – Santiago

Se aplicará sistema 3×1 desde el km 35 al km 27,5 para el día miércoles, entre las 14:00 y las 19:00 horas, para un mejor flujo de vehículos en el sector de la plaza de peaje Melipilla.

Ruta 68: Valparaíso – Santiago

Miércoles 19 de septiembre: ampliación de pistas entre las 11:00 y las 23:00 horas. Estas medidas son 4×0 entre Enlace Algarrobo (km 66,5) y Peaje Zapata (km 59). Además, para facilitar el tránsito, se aplicará 3×1 desde Peaje Lo Prado (km 17,9) y Encale Vespucio (km 4,8). Además, entre las 12:00 y las 23:59 horas, habrá restricción de tránsito de camiones entre Vespucio y el Túnel Zapata.

Domingo 23 de septiembre: habrá ampliación de pistas entre las 16:00 y las 23:00 horas: 4×0 entre Enlace Algarrobo (km 66,5) y Peaje Zapata (km 59) y 3×1 entre Peaje Lo Prado (km 17,9) y Enlace Costanera Norte (km 9,5).

Para más detalles revisa el sitio web especial que el MOP implementó para planificar el retorno tras Fiestas Patrias.