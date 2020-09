“Poner la vacuna como un requisito para volver a clases es un error”: Ministro Figueroa recalca postura tras cuestionamientos

La mañana de este miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, conversó con Radio Agricultura en relación al retorno gradual de clases para educación primaria y secundaria, junto con las solicitudes que se han levantado para un eventual cierre del año académico en medio de la pandemia de Covid-19 que actualmente afecta al país.

Al respecto, el titular del Mineduc afirmó que “las clases presenciales son irremplazables, y en ese sentido es importante que, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, se hagan los esfuerzos para poder reabrir las escuelas y recuperar esa experiencia escolar. Por supuesto, mientras eso no sea posible, el Ministerio de Educación seguirá acompañando y apoyando al máximo todo el proceso de educación a distancia. Pero es importante volver a clases presenciales en la medida que sea posible”.

En esa misma línea, indicó que “el Ministerio de Salud ha determinado que, en las comunas que están en fase 4, los establecimientos ya están autorizados para iniciar, en forma gradual y voluntaria, un proceso seguro de apertura. Y también las comunas que están en fase 3, donde los establecimientos pueden pedirlo y, en ese caso, sí se requiere un análisis de factibilidad por la Seremi de Salud respectiva”.

“Hoy, en todas las comunas en fase 4 se entiende que están autorizados para iniciar un proceso de reapertura en los colegios, y las que están en fase 3 también lo pueden pedir pero con un proceso de previsión, de factibilidad sanitaria que es más específico. En ese contexto, tenemos más de 130 solicitudes en trámite, más de 40 establecimientos que ya están operando y las experiencias en estos lugares han sido muy positivas”, recalcó Figueroa.

Además fue consultado sobre un eventual cierre del año escolar, ante lo que replicó que “el año escolar va a terminar en el momento en que el calendario escolar lo determine. Eso, dependiendo del tipo de establecimiento, puede ser a fines de diciembre o incluso a principios de enero. Y, por lo tanto, acá lo importante es seguir haciendo todos los esfuerzos, ya sea en modalidad a distancia en aquellos establecimientos que no están en condiciones de volver, ya sea presencialmente en aquellos que sí están en esas condiciones”.

“Poner término al año escolar sería simplemente un error. Si uno compara, creo que a nivel sudamericano, solo Bolivia y Venezuela han puesto término a su año escolar, el resto de los países sigue funcionando. Uruguay ya volvió a clases presenciales en todo el país. Nosotros tenemos una distribución del Covid-19 que es muy distinta a nivel nacional, y en ese sentido tenemos la obligación de, junto con el Ministerio de Salud, ir monitoreando dónde es posible generar espacios de apertura y por supuesto facilitarlos, porque sabemos que la mejor manera de compensar de alguna forma los efectos negativos de la pandemia es precisamente entregándole a los alumnos la posibilidad de recuperar esa experiencia escolar”, recalcó.

También se le preguntó sobre un eventual retorno a clases después que comience a distribuirse la vacuna para el coronavirus. Ante esto, sostuvo que “yo creo que poner la vacuna como un requisito para volver a clases es un error. Eso lo confirmó, entre otros, la presidenta del Colegio Médico. Dijo que no era necesario esperar una vacuna para poder volver a clases”.

“Aquí no podemos nosotros ponernos en una posición donde mientras no haya vacuna, no hay colegio. El daño que se le genera a esos niños, no solo desde el punto de vista del aprendizaje, sino que además del deterioro de su desarrollo integral, de su desarrollo socioemocional, hay temas asociados a la salud mental. Entonces, el daño que se genera si no les generamos esa posibilidad de asistir es muy fuerte”, sentenció el ministro.