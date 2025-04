Por cortes de luz de agosto de 2024: Contraloría ordena sumario a la SEC por deficiente control a empresas

Al emanar su informe de la comisión especial que indagó los hechos, la Contraloría General de la República ordenó un sumario por la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las empresas del área y sus planes y mantenimiento ante sistema frontal que generó masivos cortes de luz en agosto de 2024.

Según informó la Contraloría, el organismo detectó múltiples hechos que demuestran el escaso control de la SEC a las empresas de distribución eléctrica.

Contraloría detalló que la Investigación Especial N° 64 de 2025 se enfocó en las acciones de fiscalización efectuadas por la SEC respecto de la labor efectuada por las empresas ante los cortes de suministro que afectaron a numerosas comunas de la Región Metropolitana.

Asimismo, se examinaron los planes de poda de árboles vigentes en cinco comunas de la región afectadas por el sistema frontal.

El informe sostiene que la SEC no fiscalizó la implementación de soluciones técnicas, de carácter temporal o permanente, adoptadas por las distribuidoras de electricidad, para mitigar los efectos que las interrupciones del suministro pudieran tener en los hogares de sus clientes y, especialmente, en los equipos utilizados por personas electrodependientes.

Por este hecho, se deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

En paralelo, SEC tendrá que elaborar -en un plazo de 30 días hábiles- un protocolo de fiscalización para verificar en terreno las medidas de mitigación adoptadas por las empresas de distribución eléctrica para pacientes de este tipo.

Según el organismo fiscalizador, se constató que SEC fiscalizó deficientemente a las empresas respecto de las gestiones para asistir a las personas electrodependientes.

La superintendencia solo dio cuenta de la revisión de 25 pacientes de esa calidad, de un universo de 3.865 registrados en la región.

Asimismo, se verificó que se actuó en otros 77 casos a requerimiento de los municipios, donde SEC remitió la información a ENEL Distribución, pero no verificó las acciones hechas por la compañía.

Adicionalmente, el servicio tampoco dispuso controles para confirmar el cumplimiento de los requerimientos de pacientes electrodependientes y que son clientes de la Empresa Eléctrica de Puente Alto, Compañía General de Electricidad y Empresa Eléctrico Colina y Til Til.

Por otro lado, la Contraloría determinó que la SEC no realizó fiscalizaciones indirectas y/o directas sobre la ejecución de los Planes de Mantenimiento y de los Planes de Invierno ingresados por Enel Distribución durante el año pasado, por lo que no verificó la ejecución de las actividades comprometidas. Lo anterior, conlleva el riesgo de que las instalaciones eléctricas no se encuentren en buen estado, pudiendo afectar la calidad del suministro, impactando negativamente en la ciudadanía o el entorno.

De acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras un análisis de los datos obtenidos de la SEC, al menos 2.412.808 clientes fueron afectados por los cortes de suministro eléctrico producidos entre el 1 al 21 de agosto de 2024.

La SEC formuló cargos contra Enel y cursó una histórica multa de US$19 millones por los extensos cortes de luz.