“Por supuesto que el Presidente no está desinformado”: Delgado responde a mesa de la Convención por polémica tras comentario de Piñera

Hasta Chillán Viejo viajó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para participar en la ceremonia de entrega de siete nuevos vehículos policiales, en el marco del reforzamiento y modernización logística para la institución en la Región de Ñuble.

En el lugar, el secretario de Estado se refirió a diversos temas de contingencia. Uno de ellos fue la polémica que ayer se suscitó luego de que el Presidente Sebastián Piñera señalara que los constituyentes que votaron contra una indicación acerca de la libertad de enseñanza en Comisión de Reglamento “debilitan gravemente la familia”.

El comentario del Mandatario, emitido en Twitter, se dio luego de que a fines de agosto la Comisión del Reglamento de la Convención Constitucional rechazara dicha indicación impulsada por convencionales oficialistas, como tema a tratar por la eventual comisión permanente de Derechos Fundamentales.

Tras ello, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, respondió al Presidente Piñera, pidiendo que “por favor no desinforme a la ciudadanía”.

“La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento”, dijo Bassa.

En ese contexto, Delgado hoy señaló que “por supuesto que el Presidente no está desinformado. El poder debatir al interior de la Convención Constituyente algo tan importante como el derecho preferente de los padres respecto a la educación de sus hijos es algo de extrema relevancia y el Presidente, como cualquier ciudadano, puede manifestarse al respecto y lo ha hecho a través de sus redes sociales, es parte de la opinión respetable como cualquier ciudadano”.

En tanto, ayer la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, señaló que “no corresponde ese comentario, porque estamos trabajando normativa y no contenido”. Y hoy, la autoridad del órgano constituyente volvió a abordar el tema, manifestando que “no nos tensiona el mensaje. Más bien, nos gusta aclarar que es un mensaje que no correspondía a lo que estábamos haciendo. Había un desconocimiento ahí de que no estábamos trabajando los contenidos de la futura Constitución, y que eso está dentro de la agenda cuando ya podamos hablar de los contenidos”.

En esa línea, puso paños fríos a la polémica: “No es un problema para nosotros el tema con el gobierno, porque tenemos una buena relación de trabajo, se han superado los problemas que tuvimos en el inicio”, zanjó.