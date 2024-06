Precipitaciones en Región de La Araucanía dejaron casi 300 damnificados y más de 4 mil personas aisladas.

El temporal de lluvia de esta semana -que en sólo 24 horas alcanzó los 191,3 milímetros de agua caída en Pitrufquén- dejó 4.800 personas aisladas, 298 damnificados y 34 albergados en las comunas de Toltén, Pitrufquén y Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía.

“Han parado las precipitaciones y eso ayuda a que bajen los caudales y que personas que estaban en albergues puedan volver a sus viviendas. Los equipos municipales están haciendo los levantamientos y en eso estamos trabajando. Se está trabajando en el levantamiento agrícola, porque hay un daño a la agricultura familiar campesina”, precisó el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva.

Respecto a los efectos de la lluvia sobre las familias campesinas, Camila Banda Sánchez, vecina sector Isla Licán Chica en Teodoro Schmidt detalló que “lo que más nos ha afectado son los daños en los caminos. Mucha agua para nuestros animales, que no tenemos donde tenerlos, gracias a unos familiares los pudimos sacar de acá y la verdad es que son nuestra fuente de ingresos los animales”.

“Yo tengo un familiar enfermo, de repente tengo que salir urgente y estoy rezando que no esté lloviendo para poder salir en auto. Eso es lo que me preocupa, ojala no pase nada. No se puede pasar porque los caminos están llenos de agua. Estamos a centímetros que el agua entre a mi casa, la leña esta toda mojada, pero bueno, son cosas de la naturaleza”, añadió.

En tanto, el alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos indicó que las crecidas de ríos y esteros “no sólo afectan a las personas, también está la conectividad y el tema del ganado los animales”.

“El alimento para el ganado mayor y menor es fundamental. La recuperación de la conectividad va a ser vital. Es decir mucho material pétreo, puentes que ya no están que vamos a tener que recuperarlos. Así que tenemos un tremendo trabajo, pero también está la voluntad”, puntualizó Santos.

Dado que las condiciones meteorológicas han mejorado en la zona, ha comenzado la entrega de ayudas en la comuna de Teodoro Schmidt, Toltén y Loncoche, consistentes en bobinas, agua embotellada, kits de alojamiento, higiene y limpieza cajas de alimentos, sacos de defensa carbón para el secado de viviendas, entre otros.