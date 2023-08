Presidente Boric anunciará ayudas adicionales para afectados por lluvias y gobierno empieza a delinear reconstrucción

“Con el Presidente tuvimos una reunión hoy día temprano, el comité político, producto de la emergencia, junto con el Ministerio de Economía, la delegada de la Reconstrucción, también, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Tomamos varias definiciones, una de aquellas que durante el día de hoy el Presidente de la República va a hacer anuncios adicionales para las ayudas tempranas, tanto a las personas como los municipios, se está trabajando en eso con sus colaboradores”.

De esta forma, desde Talagante, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reunión que el Presidente Gabriel Boric, encabezó en La Moneda a primera hora de la mañana para abordar la situación por el sistema frontal en la zona centro-sur.

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) las lluvias e inundaciones han dejado 32.863 personas evacuadas, 42.000 personas aisladas y 1.265 personas en albergues.

“El día de mañana también vamos a poder detallar un poco más sobre aquello con el Comité de Ayudas Tempranas y el día viernes vamos a tener un balance general, tanto de lo que ha sido el despliegue del Estado para la emergencia. Recordar que tuvimos incendios, el primer sistema frontal con las inundaciones en el mes de junio, y este nuevo, entonces hemos tenido que desplegarnos para esas tres emergencias y además los procesos de reconstrucción de las dos primeras y de lo que va a venir”, expuso Vallejo.

En esa línea, adelantó que el viernes se tendrá un balance más completo de cómo se ha estado enfrentando esta situación y cómo se va a seguir enfrentando esta situación de cara al proceso de reconstrucción.

En entrevista con Chilevisión, desde Curicó, el martes, el Presidente Gabriel Boric adelantaba que el proceso que se deberá poner en marcha “implica cambiar prioridades”.

Nuevamente en el sector de La Manresa en Talagante al desbordarse el río Maipo se registraron anegamientos. La ministra Camila Vallejo visito la zona. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Vallejo no especificó qué tipo de ayudas anunciará el Presidente Boric, sin embargo, explicó que en conjunto al Comité Político y los ministerios más directamente involucrados, se estimó que era necesario reforzar los apoyos al considerar que este sistema frontal “fue mucho mayor la afectación” al ocurrido a partir del 20 de junio.

“Requeríamos poder complementar lo que ya hemos estado haciendo con ayudas tempranas adicionales a las personas, a las familias, esperamos también a los municipios que han estado, obviamente en muchos casos, sobrepasados”, dijo la vocera.

Levantamiento de necesidades

La titular de la Segegob ahondó además en el planteamiento que hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a que los municipios afectados deben especificar sus necesidades para enfocar las ayudas.

“Yo con esto quiero reforzar algo que decía así el subsecretario Manuel Monsalve durante la mañana: es muy importante que aquellos municipios que han tenido complejidades, dificultades para levantar sus propios instancias de emergencia, sus comités de emergencia, que es el primer momento donde se levantan las necesidades del territorio comunal, lo sepamos, lo hagan saber”, señaló la ministra.

“Tenemos los recursos disponibles, los recursos para poder atender con equipamiento, con incluso enseres a las municipalidades, pero si no tenemos levantamiento de esa necesidad a través de las fichas Alfa, lo que está pasando es que las fichas Alfa muchas veces lo estamos haciendo a nivel de delegación y la institucionalidad tiene que funcionar desde el municipio. Entonces es el llamado a que funcione y si no se está logrando, bueno, qué se requiere para poder levantarlo, pero es la primera instancia de levantamiento de necesidades”, insistió la autoridad de gobierno.