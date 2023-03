Boric por asesinato de carabinera en Quilpué: “No ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política”

A través de redes sociales el Presidente Gabriel Boric envió sus condolencias a la familia de la sargento 2° Rita Olivares Raio, quien falleció tras recibir un disparo en su cabeza en medio de un operativo policial, la madrugada de este domingo. Además, el Mandatario solicitó no ocupar “este terrible hecho para hacer guerrilla política”.

“Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria”, partió escribiendo el Mandatario.

Asimismo, aseguró que no “dejarán sola a la familia” de la funcionaria, quien era madre de dos menores de edad, uno de 15 y otro de 12 años.

“El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”, aseveró el jefe de Estado.

Además, solicitó no ocupar “este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia”.

“Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos”, finalizó el Presidente.

La funcionaria policial se encontraba en medio de un procedimiento en el sector de Río Toltén, en la comuna de Quilpué, en Valparaíso, cuando recibió un disparo por parte de un delincuente, proyectil que alcanzó su cabeza a la altura de su oído derecho.

Malherida, la sargento Olivares fue trasladada hasta el hospital local de Quilpué, donde más tarde se constató su fallecimiento.

La delegada regional de Valparaíso, Sofía González, informó que el gobierno presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del disparo que dio muerte a la carabinera.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá , manifestó su “indignación” por la situación y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, asegurando que quienes resulten responsables “serán perseguidos con todo el peso de la ley”.

Durante la jornada, la ministra se dirigirá a la zona, donde ya se encuentra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.