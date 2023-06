Presidente Boric confirma que el lunes comienza entrega del Bono de Recuperación para afectados por lluvias

El Presidente Gabriel Boric confirmó esta noche que a partir del próximo lunes comenzará a depositarse en las Cuentas RUT el Bono de Recuperación, ayuda para las personas damnificadas por las intensas precipitaciones que afectaron la zona centro-sur del país.

Según anunció el ministerio de Desarrollo Social, la ayuda monetaria contempla un monto de hasta 1,5 millones ce pesos. La cifra exacta será proporcional al daño causado.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que “ya hemos estado aplicando la ficha FIBE para poder catastrar la magnitud de los daños y el primer apoyo, que es un bono de hasta un millón y medio de pesos, según el nivel de afectación de la vivienda. Va a empezar a estar disponible en las Cuentas RUT a partir del próximo lunes”.

“Yo me he preocupado personalmente de apretar todas las tuercas para que lleguemos lo antes posible con el apoyo que sabemos que ustedes necesitan. Tengo muy claro que este apoyo no es lo único y que no va a ser suficiente, y por eso tenemos que desarrollar otros mecanismos de apoyo para, por ejemplo, recuperar las cosechas, para poder, en el caso de las viviendas que hayan sido más afectadas, tener una nueva reconstrucción”, agregó el Presidente Boric.

Cabe señalar que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, explicó que para acceder a este beneficio las personas no deberán acudir a la municipalidad, sino que distintos funcionarios se dirigirán a las casas o albergues para que las personas afectadas puedan completar la ficha respectiva.

Por último, el Presidente Boric indicó que “vamos a seguir trabajando firmes y seguiremos recorriendo en terreno junto a ustedes, donde tenemos que estar con los pies en el barro, para una vez más ponernos de pie”.