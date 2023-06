Paulina Saball: “Dejé mi rol de coordinación del proceso de reconstrucción el 1 de junio”

En medio del desborde de ríos y rutas cortadas que ha dejado el sistema frontal en regiones de la zona centro sur y que tiene al gobierno del Presidente Gabriel Boric alistando la designación de un delegado para la reconstrucción, esta tarde La Tercera confirmó que Paulina Saball dejó su cargo como delegada presidencial para la reconstrucción por los incendios forestales de febrero pasado.

La misma Saball fue la que entregó su versión de los hechos que se habían mantenido con bajo perfil, argumentando que “yo concluí mi rol de coordinación del proceso de reconstrucción post incendios el 1 de junio. La gestión del plan quedó en manos de los Delegados Presidenciales Regionales y el seguimiento de las metas ministeriales en manos de Rodrigo Echecopar, Director de la División de Coordinación Interministerial del ministerio Secretaria General de la Presidencia”.

Saball había asumido el 10 de febrero, tras la designación de Boric. Es decir, dio por concluida su tarea tras poco más de tres meses desde que el fuego azotó por más de una semana a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La ahora exdelegada señaló que su alejamiento no fue una renuncia y explicó que “quedó totalmente estructurado el Plan tanto en lo relativo a compromisos como recursos y porque quedó hecha la programación de cada meta y asignadas las responsabilidades y plazos de cumplimiento”, añadió.

Y prosiguió: “Mi trabajo no concluyó en abril, sino el 1 de junio. El Plan de Reconstrucción por cierto que no ha concluido, la concreción de cada una de las medidas tiene plazos y responsables que están claramente establecidos. Por ejemplo: la reposición de las escuelas, la construcción de viviendas, la explanada de la caleta de Punta Lavapie, etc. son inversiones que requieren proyectos y estudios antes de ejecutarse. A diferencia de los subsidios de apoyo a la recuperación de las fuentes productivas que fueron ya pagados. En concreto cada medida tiene tiempos, recursos y plazos diferentes”.

Saball indicó que lo que quedó concluido “y fue mi función” fue la elaboración del plan, la identificación de los recursos, la programación de las metas, la identificación de las entidades responsables de la ejecución de cada una de ellas. “Cumplida esa función, la concreción de esas metas, el monitoreo y seguimiento de su cumplimiento quedó en manos de la estructura regular del Estado. A nivel regional coordinado por los delegados regionales presidenciales y a nivel central en la División de Coordinación Interministerial que es la instancia que hace el seguimiento de las metas ministeriales”.

Quien también fuera ministra de Vivienda (2014 y 2018) cerró diciendo que “el Presidente Boric me encomendó una tarea, cuestión que valoro y agradezco por la confianza que depositó en mí, y cuando todo el proceso que le he explicado estuvo concluido, yo lo puse en su conocimiento. Previo a ello trabajé bastante en el traspaso con cada uno de los delegados presidenciales regionales (quedó formalizado un plan y su respectiva programación para cada región); de igual modo trabajé durante todo el mes de mayo con el equipo interministerial que armó Rodrigo Echecopar para hacer seguimiento del plan”.

Desde el gobierno señalaron que la salida de Paulina Saball “no es una renuncia. Cumplió su período, su cometido. Dejó informe con toda la labor que hizo, que es la derivación de todo a los ministerios”. Además, añadieron que el informe de su labor en la reconstrucción “se lo entregó al Presidente”.

¿Los agradecimientos en la cuenta pública?

El mismo 1 de junio, día que Saball dejó su cargo, el Presidente en su cuenta pública señaló que “quiero expresar mi más profundo y sentido reconocimiento a los más de 5.600 brigadistas y bomberos chilenos que combatieron las llamas, incluso con una bombero mártir de una compañía de Coronel. Y también agradecer a los 891 brigadistas de América Latina y Europa que hicieron posible el despliegue de más de 90 aeronaves y a todas las personas que enfrentaron la emergencia con coraje, con templanza y solidaridad. No se imaginan cómo era escuchar el relato de los niños de la escuela de la caleta de Punta Lavapié que tuvieron que escapar en barcos improvisados en el momento del incendio que estaba arrasando con su caleta y no les dejaba otra salida...”.

“Hoy el 100% de las viviendas de emergencia ya están instaladas. Son más de 1.800 familias que ya cuentan con un techo y seguimos trabajando para que dentro de 15 días todas estas viviendas tengan alcantarillado y para que al 30 de julio concluyamos de reponer el acceso a la electricidad a la totalidad de ellas. Varias de ellas ya lo tienen, pero ha habido problemas en la instalación de los RCS y, por lo tanto, estamos también apretando el tranco para poder llegar a tiempo”, prosiguió Boric.

“Estos hechos nos enseñan que debemos estar cada vez más preparados. Y, por eso, desde Conaf estamos trabajando en la generación de zonas de amortiguación y cortafuegos, entre otras medidas (...). Por eso, recogiendo estas experiencias, este año enviaremos al Congreso el proyecto de ley de Incendios Forestales y Rurales que dará las herramientas adecuadas para prevenir, mitigar, controlar y extinguir eficazmente estos siniestros que cada año acarrean más devastación, como fue también el caso de Viña en el sector de Forestal Alto en donde parlamentarios acá presentes colaboraron, incluso, apagando el fuego”.

“Y también a Tatiana Rojas, a quien le pedimos hacerse cargo de la reconstrucción de Viña, logramos cumplir. Y aprovecho de agradecer a Paulina Saball que, gracias a su tremenda experiencia, logramos avanzar tremendamente en reconstrucción. Y también a Francisca Perales que llevó adelante el proceso de las ayudas tempranas que fue tremendamente importante”, cerró.