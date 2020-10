Presidente del Servel explica por qué no se está tomando la temperatura a vocales de mesa y sufragantes

Una medida llamó la atención de las personas que ya concurrieron a sus lugares de votación en diferentes puntos del país, y es que en estos lugares no se estaba tomando la temperatura tanto a votantes como vocales de mesa.

Desde el Servicio Electoral se refirieron al respecto durante la mañana de este domingo señalando que “el Protocolo Sanitario no contempla la toma de temperatura, ya que no es un indicativo de Covid-19, ni test PCR rápido, cuyos resultados no son precisos”, y agregando en un segundo mensaje que “esto contó con la aprobación del Ministerio de Salud y la opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Chilena de Infectología entre otros”.

De todas formas, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, complementó que “se tomó la determinación de no tomar la temperatura al ingreso de los locales de votación, porque coincidieron todos los expertos en que la temperatura no es un síntoma definitivo de Covid-19, puede ser en razón de diversas potras dolencias como por ejemplo una amigdalitis y una faringitis, además existen productos médicos que permiten bajar la temperatura rápidamente con una pastilla”.

“Son otros los elementos que se han tenido en consideración, por lo que no tendría que haber cuestionamientos respecto de algo que está fundado en la opinión de la mayoría de los expertos médicos en el tema”, enfatizó.

Cabe mencionar que actualmente en la mayoría de los lugares, como supermercados se toma la temperatura al ingresar, pero según explicó hace unos días la Seremi de Salud de la Región Metropolitana a La Tercera, estos se rigen por el Plan de Acción de Protocolos Sanitarios por el Covid-19 en Fase IV, dictado por el Ministerio de Economía, el cual no dice nada de controles de temperatura.

Donde sí se estipula el control de temperatura es en el protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 del sector comercio, emanado por el Ministerio de Economía el 16 abril. Aunque se estipula para los trabajadores de la empresa al momento de su llegada.

Por otro lado, en el caso de los establecimientos de atención primaria del país, el documento del Minsal que los rige recomienda controles de temperatura diarios, pero sólo para el personal de salud. En ninguno de los tres documentos se dice algo sobre controlar la temperatura de personas externas a los supermercados, comercios o centros hospitalarios.