“Hacernos cargo de una red que cuide a quienes cuidan”: Presidente Boric lanza las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados

Desde la comuna de Lo Espejo, el Presidente Gabriel Boric, acompañado de las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de la Mujer, Antonia Orellana, lanzó las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados, medida que busca relevar el rol de las personas cuidadoras, fomentando su capacitación y empleo formal. Asimismo, busca consolidar un Registro de Personas Cuidadoras.

De acuerdo al Ejecutivo, con la aprobación del Presupuesto 2024 para Desarrollo Social, que aumenta un 25% de los recursos para cuidados (más de $94 mil millones), se fortalecerá la oferta existente y también se creará una nueva. Esto incluye la implementación de Centros Comunitarios de Cuidados, mejora de Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM), más Condominios de Viviendas Tuteladas, aumento de recursos para cuidados domiciliarios, entre otros, se informó.

El Mandatario entregó un relató personal respecto a las mujeres que realizan las labores de cuidado de terceros y no son remunerados: “En el mundo machista en que vivimos hay cosas que cuesta ver. Siempre digo que cuando era chico, hace no tanto tiempo, me preguntaban en qué trabaja tu mamá y yo decía mi mamá no trabaja. Y ahora pienso cuando a mi hermano chico le dio cáncer, afortunadamente se recuperó, fue difícil, pero se recuperó. En Punta Arenas no había tratamiento para el cáncer y la que tuvo que ir con mi hermano a Santiago fue mi mamá. Dormía en el hospital todas las noches. Y después a mi abuelita le dio y lo mismo: era mi mamá la que se fue a Valdivia a vivir con ella a una pensión”.

De acuerdo a cifras oficiales, en Chile hay 600 mil personas que realizan labores de cuidado no remunerado y hay más de 2 millones de personas que necesitan ser cuidadas.

“Pasito a pasito vamos creando una red. Pero quiero que seamos conscientes como sociedad que de esa pega se han hecho cargo las mujeres de nuestra patria a costa de pobreza y a costa de soledad. Y eso no puede seguir pasando. No quiero que cometamos el error de romantizar ese sacrificio”, señaló.

Detalle

De aprobarse el Presupuesto 2024, son varios los beneficios que contempla el programa de cuidados.

Estas son: aumento de subsidio para la mejora de la gestión en 20 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), que están a cargo del Senama; dos nuevos Condominios de Viviendas Tuteladas para personas mayores en Limache y Gorbea; contratación de profesionales TENS en los 61 condominios; 500 cupos adicionales en ELEAM privados sin fines de lucro para trasladar a personas mayores hospitalizadas con alta médica y egreso hospitalario; un aumento del 38% en recursos destinados a Cuidados Domiciliarios, avanzando en 15 nuevas comunas en 2024; 20 nuevos Centros Diurnos Comunitarios llegando a un total de 184 comunas del país.

Respecto al Senadis, se contempla llegar a siete nuevas regiones con Residencias para Adultos con Discapacidad; 2.279.711.000 para el programa Tránsito a la Vida Independiente, para personas entre 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia.

Por último, dijo Boric, desde mayo de 2024 comenzarán a funcionar nuevos Centros de Cuidado Comunitario, alcanzando 46 nuevas comunas.

“A medida que nuestra población envejece, las necesidades de cuidado van en aumento. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario hacernos cargo de una red que cuide a quienes cuidan. Por ello, Chile necesita un nuevo pacto fiscal, porque esto lo tenemos que sostener responsablemente en el tiempo. Durante demasiado tiempo vuestro trabajo, su trabajo, pasó inadvertido, fue silente puertas adentro. Hoy día eso ya no es aceptable y nunca más estarán en silencio ni serán invisibles”, concluyó el Presidente.