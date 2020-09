Presos mapuche de cárceles en Temuco y Lebu deponen huelgas de hambre

Los 12 presos mapuche que se encontraban en huelga de hambre en la cárcel de Lebu depusieron hoy la movilización tras 66 días de iniciada.

El fin de la medida de presión finalizó sin llegar a acuerdo con las autoridades, según señaló Auka Castro, vocero de los presos. “Luego de que se comprendiera y se viera en los espacios de negociación con el gobierno, con la Subsecretaría de Justicia, la nula voluntad política de destrabar la situación por parte de las autoridades pertinentes”, dijo, según publica radio Cooperativa.

“No se mostró ningún atisbo de voluntad real para llegar a una mesa de conversación que fuera para la reglamentación efectiva del Convenio 169 de la OIT. El día de hoy la huelga de hambre se baja, como se ha bajado también en Temuco”, añadió.

Asimismo, en la cárcel de Temuco tres comuneros mapuche que también estaban en huelga de hambre depusieron hoy la movilización. Se trata de Daniel Canío Tralcal, José Cáceres Salamanca y Facundo Jones Hualal.

“Ante la nula disposición del gobierno de Piñera, ante la intransigencia de no escuchar a nuestros huelguistas con sus desmandas y no querer poner en práctica algunos derechos que nuestra gente a conseguido y ratificado, nuestros peñis toman la decisión de no sacrificarse más por nada y van a deponer la huelga de hambre en este momento”, dijo el vocero Lonko Juan Pichun, quien añadió que seguirán movilizados: “Vamos a seguir en nuestra recuperación de territorios”.

Ambos hechos se dan en una jornada donde la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, viajó a la zona para reunirse con dirigentes mapuche. La secretaria de Estado catalogó la cita como una “primera semilla de paz para cosechar justicia”.